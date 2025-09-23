Franklin Templeton se alía con CIP, DigitalBridge y Actis para ampliar oferta a altos patrimonios

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Franklin Templeton ha anunciado este martes una alianza estratégica con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), DigitalBridge y Actis para ampliar el acceso de inversores particulares de altos patrimonios a oportunidades de infraestructura privada en ámbitos como la seguridad energética, la electrificación y la digitalización.

La gestora ha detallado en un comunicado que esta colaboración busca acercar a este segmento de clientes a sectores como centros de datos, energía renovable, fibra óptica, torres de telecomunicaciones o energía digital.

Según las estimaciones que han aportado, las necesidades globales en este campo superarán los 94 billones de dólares en 2040, lo que dejaría una oportunidad al capital privado de 15 billones.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con tres firmas líderes: DigitalBridge, CIP y Actis, en respuesta a una demanda de mercado muy atractiva por asignaciones en infraestructura", ha señalado la presidenta y consejera delegada de Franklin Templeton, Jenny Johnson.

"Las tendencias que están moldeando los mercados privados representan una oportunidad para ampliar el acceso al capital y fomentar la disponibilidad de inversiones en seguridad energética, electrificación y digitalización", ha añadido.

Según la compañía, las soluciones que se desarrollen en el marco de esta alianza ofrecerán acceso a infraestructuras privadas bajo estándares de calidad institucional, con el objetivo de generar flujos de caja estables, indexados a la inflación y con exposición a sectores de alto crecimiento que impulsan la energía, el transporte y la conectividad digital.

Por su parte, el consejero delegado de DigitalBridge, Marc Ganzi, ha destacado que "la infraestructura digital es un motor clave de la economía global" y que la alianza permitirá "ampliar el acceso a esta clase de activos en un momento crucial, ya que la inteligencia artificial, la electrificación y la conectividad de próxima generación aceleran la demanda".

El socio senior de CIP, Christian Skakkebæk, ha subrayado que se trata de "la primera colaboración de su categoría" y un "hito significativo" para inversores interesados en reforzar sus carteras con infraestructuras privadas, mientras que el presidente de Actis, Torbjorn Caesar, ha resaltado que los inversores buscan "resiliencia, escala y relevancia, cualidades que definen la plataforma de infraestructuras sostenibles de Actis en los mercados en crecimiento".