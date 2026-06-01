Franklin Templeton lanza un ETF UCITS activo de renta variable estadounidense para inversores europeos

Archivo - El responsable de Latam e Iberia de Franklin Templeton, Javier Villegas. - FRANKLIN TEMPLETON - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gestora Franklin Templeton ha lanzado el 'Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF', un fondo cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) de gestión activa y de renta variable estadounidense para inversores europeos.

Este ETF invertirá principalmente en acciones estadounidenses de gran capitalización y valores de renta variable. Está diseñado para ofrecer una exposición diversificada al mercado de EEUU, generar ingresos consistentes y reducir la volatilidad, según explica la gestora en un comunicado.

El nuevo ETF cotizará en Deutsche Börse Xetra el 28 de mayo y posteriormente en Borsa Italiana y en la London Stock Exchange el 29 de mayo. Está registrado para su distribución en Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suecia y Reino Unido.

Los gestores de cartera Todd Brighton, Brendan Circle y Edward D. Perks, serán los responsables de la gestión de este fondo cotizado.

El responsable de Latam e Iberia de Franklin Templeton, Javier Villegas, asegura que desde la gestora están observando "un fuerte crecimiento" y consolidación de los ETFs activos en Estados Unidos. "Creemos que esta tendencia irá ganando tracción también en Europa y Latinoamérica", apunta.