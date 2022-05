La Fundación Microfinanzas BBVA celebra su 15 aniversario: 5 millones de beneficiarios en cinco países de Latinoamérica

La Reina Letizia preside la actividad institucional de la FMBBVA en su 15 aniversario

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia preside la actividad institucional de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), que celebra este año su 15 aniversario. En estos 15 años, desde su creación por BBVA en mayo de 2007, ha apoyado a más de cinco millones de personas, emprendedores con pequeños negocios, en cinco países de Latinoamérica (Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá), y ha desembolsado un total de 17.000 millones de dólares.

En estos años, Letizia ha podido conocer de primera mano la actividad de la Fundación con su asistencia a diferentes eventos. Recientemente, presidió el acto Conectados por la oportunidad digital, donde la FMBBVA reunió a organizaciones líderes en tecnología y desarrollo como GSMA, OneWeb y la Fundación Bill & Melinda Gates, para impulsar una economía más innovadora e inclusiva, a través de los avances tecnológicos.

También ha estado sobre el terreno en República Dominicana, donde tuvo la oportunidad de visitar la plantación de banano orgánico de una emprendedora, la cooperativa local y la Asociación de Mujeres La Esperanza, como recuerda la entidad en un comunicado.

Para el director general de la FMBBVA, Javier M. Flores, lo más importante de estos 15 años de actividad "es haber ayudado a millones de personas a tener una mejor calidad de vida". "Ese es nuestro leitmotiv. El elemento principal", ha apostillado.

Desde sus comienzos, la Fundación ha trabajado por el desarrollo sostenible e inclusivo de emprendedores de bajos recursos que salen adelante gracias a su esfuerzo y al apoyo de las finanzas productivas, con una metodología propia que genera relaciones a largo plazo para que puedan hacer crecer sus negocios y, con ello, su bienestar y el de sus familias.

La FMBBVA es una entidad sin ánimo de lucro. Fue creada hace 15 años por BBVA con una aportación de 200 millones de euros, en el marco de su responsabilidad social corporativa, para llevar su experiencia de más de 160 años en el mundo financiero al ámbito de las microfinanzas, y aplicarla en Latinoamérica, la región más desigual del planeta, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los principales focos estratégicos de la FMBBVA para reducir estas desigualdades son la inclusión económica y social, las barreras de género y, más recientemente, la sostenibilidad medioambiental con la ayuda de la digitalización y la medición del impacto social.

Así, la actividad de la FMBBVA se ha encontrado durante estos años con diferentes retos como brechas de género, digitales, de acceso a capital o a formación, retos que ha podido sortear y que la convierten en la primera fundación del mundo en contribución al desarrollo en Latinoamérica y la primera en contribución al desarrollo para la igualdad de género, según datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Uno de los ejes de su actividad se ha centrado en los retos tecnológicos de esta nueva era, ya que la digitalización se ha revelado como una pieza clave para la inclusión financiera y para llegar donde otros no llegan, que no se detiene en la creación de Apps bancarias o herramientas de atención al cliente, sino que va más allá, al facilitar formación en habilidades digitales a los emprendedores, en herramientas de marketing y uso de plataformas digitales para optimizar sus negocios, o en llevar la conectividad a zonas remotas.

En este sentido, la entidad recuerda que en 2020, durante la pandemia, la Fundación Microfinanzas BBVA, a través de sus entidades en Colombia y Perú, facilitó el acceso a los servicios financieros a más de 296.600 personas de bajos ingresos para que pudieran recibir las ayudas públicas que los Gobiernos pusieron en marcha en los momentos de mayor dificultad. En el caso de Colombia, el 69% de estas personas de bajos recursos eran mujeres, el 20% vivían en zonas rurales y el 44% tenían un nivel de estudios muy básico.

Otro de los ejes centrales de la actividad de la FMBBVA ha sido la lucha por la igualdad de género, ya que las mujeres son el 57% de los 2,8 millones de emprendedores con pequeños negocios a los que atiende la FMBBVA en la actualidad. Debido a que ellas sufren el mayor impacto de la brecha digital, la FMBBVA ha puesto en marcha plataformas de formación en habilidades digitales especialmente dirigidas a mujeres, además de asistencia para la reactivación y reconversión de sus negocios.

La FMBBVA ha tenido también en cuenta la necesidad de ayudar a los emprendedores a preparar sus negocios e inversiones frente al impacto de los desastres naturales causados por el cambio climático, en una apuesta por la sostenibilidad medioambiental, que permita a los emprendedores incrementar la productividad de sus actividades, mientras cuidan el medioambiente y mejoran su entorno. Para ello ha puesto en marcha productos y servicios verdes, que les ayudan a mitigar los efectos del cambio climático, adaptarse a sus consecuencias y fortalecer su resiliencia.

Otra prioridad de la FMBBVA a lo largo de estos años ha sido atender las necesidades de migrantes y desplazados. La movilidad intrarregional está estimada en más de 40 millones de personas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y se caracteriza por el aumento de la migración venezolana.

A finales de 2021, Bancamía (Colombia), Fondo Esperanza (Chile) y Microserfin (Panamá) atendían a más de 79.500 desplazados, migrantes y refugiados a través de programas e iniciativas especializadas como Empropaz (Colombia), Banca Comunal Migrante (Chile) o el programa ACNUR (Panamá), entre otros.

Por otro lado, contribuir a la formación de los emprendedores de bajos recursos es también una necesidad que, si ya era evidente antes de la pandemia, ahora se ha situado entre las prioridades, sobre todo empujada por la necesidad de conocimientos en habilidades digitales. En 2021, más de medio millón de emprendedores, a través de las entidades microfinancieras de la FMBBVA, han recibido algún tipo de formación, principalmente educación financiera, pero también en gestión del negocio, herramientas de marketing o en el uso de plataformas online. De éstos, más de 200.000 participaron en sesiones formativas virtuales.

La educación de los hijos es el motor que mueve a muchos de ellos, sobre todo a las mujeres, para salir adelante, a pesar de las dificultades. Es también la mejor forma de combatir las desigualdades y de ayudarles a mejorar sus vidas y las de sus comunidades. Por eso, BBVA y Bancamía (entidad colombiana de la FMBBVA) han puesto en marcha también becas para que los hijos de emprendedores atendidos por la fundación puedan estudiar una carrera.

MEDICIÓN DE IMPACTO, ALIANZAS Y RECONOCIMIENTOS

Todos los desafíos a los que se ha enfrentado la FMBBVA en estos 15 años, y todos sus logros, se han visto siempre respaldados por su modelo de Medición de Impacto Social. Gracias a los datos obtenidos se ha podido conocer mejor a los emprendedores, y cómo adaptar los productos y servicios a sus necesidades. Estos datos confirman que después de dos años con la FMBBVA, una de cada tres personas sale de la pobreza, y sus negocios crecen hasta un 18% en ventas y un 17% en excedentes.

Desde el punto de vista institucional la FMBBVA desde el año 2016 tiene el estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Ha sido reconocida por la Organización de Estados Americanos, a través de su Fundación, The Trust for the Américas, con el premio Ciudadano Corporativo de las Américas en 2018, por su labor en materia de equidad de género, y ha recibido el reconocimiento de la OCDE como segunda fundación del mundo en contribución al desarrollo, primera en Latinoamérica, y primera también a nivel mundial por su contribución a la igualdad de género.