Generali compra el 9,9% de Cajamar por 150 millones y tendrá un sillón en el Consejo de Administración

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía aseguradora Generali ha elevado su participación en el accionariado de Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), entidad cabecera de Grupo Cajamar, tras acordar la adquisición de un 9,9% de su capital social por un importe aproximado de 150 millones de euros, según han informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad italiana refuerza así su posición como socio estratégico del grupo bancario cooperativo, donde entró con una participación minoritaria del 3,85% en julio de 2015, y consolida la alianza en el negocio de bancaseguros que ambas firmas desarrollan de forma conjunta en el mercado español desde el año 2004.

Una vez que la operación obtenga las autorizaciones correspondientes y se materialice formalmente, Generali pasará a contar con un representante en el Consejo de Administración de la entidad, según ha explicado la entidad.

"La entrada de Generali en el capital de nuestro banco es un movimiento natural después de una buena relación de más de 22 años. Sin duda, la incorporación de accionistas internacionales, como Generali, apoyará nuestro crecimiento y expansión en los próximos años", ha defendido el consejero delegado de BCC-Grupo Cajamar, Manuel Yebra.

A corto plazo, el desembolso financiero reforzará de forma directa la estructura de fondos propios de Grupo Cooperativo Cajamar, elevando su ratio de solvencia 'phased-in' hasta el 17,6%, una cifra alineada con los objetivos estratégicos fijados por la entidad cooperativa, tal y como ha adelantado la firma.

Tras el incremento de participación por parte de la aseguradora internacional, las distintas entidades integradas en el Grupo Cajamar mantendrán la posición mayoritaria en el accionariado de su entidad cabecera, controlando conjuntamente más del 78% del capital social de BCC.

Para la ejecución y estructuración de la transacción, BCC-Grupo Cooperativo Cajamar ha contado con la firma de servicios financieros Alantra y el despacho de abogados Cuatrecasas como asesores corporativos.

La operación ha contado con Deloitte como asesor financiero y Garrigues como asesor legal de Generali.