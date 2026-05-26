La gestora de BBVA invierte y distribuirá un fondo tokenizado de Hamilton Lane

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Fachada de la sede de BBVA, en Madrid (España) - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

BBVA Asset Management ha llegado a un acuerdo con Hamilton Lane para participar como primer inversor y distribuidor exclusivo inicial para carteras institucionales de una clase de participaciones tokenizadas del fondo Hamilton Lane Global Private Assets, según ha anunciado en un comunicado.

El fondo tiene una formato continuo ('evergreen') y ofrece una "exposición diversificada" a los mercados privados a través de un único compromiso de inversión. BBVA Asset Management se beneficiará de un periodo de distribución exclusiva de tres meses.

Esta clase de participaciones tokenizadas se han desarrollado en colaboración con Allfunds Blockchain y Apex Group. Las participaciones estarán disponibles a través de la plataforma de Allfunds y contará con el soporte de Allfunds Blockchain como proveedor tecnológico y de Apex Group como agente de transferencias, permitiendo una suscripción, administración y prestación de servicios digitales de extremo a extremo.

"Este lanzamiento marca un hito significativo en la evolución de la accesibilidad a los mercados privados, al aprovechar modelos de distribución basados en blockchain con el objetivo de ofrecer una experiencia de inversión más eficiente, transparente y flexible para los inversores", ha afirmado BBVA AM.