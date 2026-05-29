El Gobierno autoriza a Asisa a operar en el ramo de los seguros de hogar

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MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha autorizado a la asegurador a Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros (Asisa) a ampliar su actividad aseguradora para operar en el ramo de los seguros del hogar.

Concretamente, el organismo público dependiente del Ministerio de Economía ha dado luz verde a Asisa para prestar servicios aseguradores en los ramos de incendio y elementos naturales, así como en el de pérdidas pecuniarias diversas, según se desprende este viernes del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según recoge la resolución, la DGSFP ha concluido que Asisa cumple con los requisitos previstos para ampliar su actividad a los ramos 8 y 16 de la clasificación contemplada en la normativa vigente.

Además, el escrito también establece que cualquier modificación sustancial de las coberturas, condiciones o fines de la autorización deberá ser comunicada previamente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para su evaluación.

Por otro lado, durante los tres primeros ejercicios incluidos en el programa de actividades presentado, Asisa deberá remitir anualmente información de seguimiento sobre la evolución de su actividad. Así, en caso de desviaciones respecto al programa inicialmente aprobado, la DGSFP podrá adoptar medidas para proteger los intereses de tomadores, asegurados y beneficiarios.

LA ALIANZA DE ASISA CON LA 'INSURTECH' TUIO

Al mismo tiempo, Asisa mantiene un acuerdo con la 'insurtech' Tuio, especializada en este tipo de negocio, para desarrollar conjuntamente un producto asegurador. El acuerdo contempla la colaboración entre ambas entidades en el diseño y comercialización de la póliza.

Tuio, registrada en España como correduría de seguros y agencia de suscripción, se encarga de adaptar pólizas tipo de su socio --en este caso, Asisa-- y a la distribución de los productos, percibiendo a cambio una parte de la prima, mientras que la el restante corresponde a la aseguradora, que es quien asume el riesgo del contrato.

Hasta 2025, la neoaseguradora --que cuenta con cerca de 100.000 clientes y factura alrededor de 15 millones de euros al año-- contaba como socio con IptiQ, la filial de Swiss Re para la comercialización de seguros generales en varios mercados europeos, entre ellos España. El año pasado, la compañía suiza decidió vender esta filial a Allianz Direct, la división de seguro directo del grupo Allianz.

"Que una aseguradora líder como Asisa haya elegido la infraestructura tecnológica de Tuio para impulsar su proceso de diversificación es una muestra de la madurez y solidez de nuestra propuesta. Este acuerdo demuestra que la tecnología desarrollada por Tuio no solo permite crear modelos aseguradores innovadores, sino que también puede convertirse en la base sobre la que grandes compañías construyan y aceleren su evolución digital", ha precisado el coCEO y cofundador de Tuio, Juan García, en declaraciones a Europa Press.