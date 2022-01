El Gobierno y el Banco de España se ponen en contacto con Carlos, que denunció la exclusión financiera a los mayores

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Economía y el Banco de España han contactado con Carlos San Juan, el hombre de 78 años que inició una campaña en la plataforma Change.org para denunciar la exclusión financiera a los mayores y pedir "un trato más humano" en las sucursales bancarias.

Carlos San Juan había solicitado tanto al Ministerio de Economía como al Banco de España propuestas concretas y una respuesta por escrito a su petición 'Soy mayor no idiota', que ya ha recogido más de 380.000 firmas.

El Ministerio de Economía se ha puesto en contacto telefónico con Carlos este martes por la mañana. En concreto, ha recibido una llamada del secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, que le ha trasladado una invitación para mantener una reunión en el Ministerio.

"Me han agradecido haber iniciado esta campaña y me han invitado a mantener una reunión. Yo les he transmitido algunos de los problemas a los que nos enfrentamos muchas personas mayores cuando tenemos que hacer operaciones bancarias y les he dicho que esta recogida de firmas debería servir para sensibilizar tanto al Gobierno como a los presidentes de la banca", ha declarado el creador de esta iniciativa.

Además, este lunes por la tarde, Carlos San Juan fue contactado también por el Banco de España para concertar una llamada telefónica con el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, para este jueves.

Carlos San Juan le había enviado el pasado miércoles 19 de enero una carta en la que le hablaba de su recogida de firmas y le solicitaba su intervención. "Al gobernador del Banco de España, D. Pablo Hernández de Cos: Mi nombre es Carlos, tengo casi 80 años y a veces no me entiendo bien con las máquinas, las aplicaciones móviles y las cosas de Internet. Y como yo, miles de personas de mi edad", indicaba en la misiva.

En ella, le explicaba que cada vez que quiere hacer una gestión bancaria le resulta "muy complicado" y exponía que "no todas las personas mayores" se manejan con la tecnología y algunos no tienen a nadie que les ayude o están "cansados de depender de los demás".

TRABAS TECNOLÓGICAS

"Somos perfectamente capaces de manejar nuestros ahorros, pero las trabas tecnológicas nos incapacitan para cualquier operación. Y le voy a ser sincero: estamos bastante hartos. Y tristes también. Porque sentimos que nos están apartando", añadía.

Por ello, cuando este jueves hable por teléfono con el gobernador del Banco de España, Carlos San Juan le va a agradecer su interés y le va a pedir que le ayude a "frenar esta exclusión" que sufren los mayores. "Le quiero preguntar también qué medidas va a tomar el Banco de España para mejorar la atención de las personas mayores en las sucursales bancarias", ha explicado.

Carlos San Juan se emocionó cuando el pasado 20 de enero conoció la noticia de que el Gobierno urgía a los bancos a garantizar la inclusión financiera de los mayores.

"Estoy casi llorando de emoción pensando en tantos mayores sin voz que pueden recibir ayuda, en todas las personas que no han podido firmar porque no saben ni cómo pero que se van a ver beneficiadas si de verdad conseguimos este cambio", aseguró.

Si bien, Carlos San Juan ha insistido en que ese anuncio no es suficiente y que no parará hasta ver medidas hechas realidad. "Tenemos que esperar a ver en qué se convierte este anuncio, no queremos solo comunicados con buenas intenciones. Queremos una mejora de la atención en las sucursales bancarias", ha zanjado.