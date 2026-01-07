Cuerpo afirma que 2026 arranca con un crecimiento del PIB del 1% por el efecto arrastre de finales de 2025

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (c), acompañada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo (d), y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (i) - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles que la economía española ha arrancado 2026 con un crecimiento del 1% por el efecto arrastre del cuarto trimestre de 2025, cuando el PIB avanzó cerca de un 0,7%.

"Nada más empezar 2026 ya partimos de una base de un punto y, por lo tanto, nos acercamos al cumplimiento de ese 2,2% (de crecimiento) que tiene previsto el Gobierno (para este año)", ha subrayado Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro ha presentado un informe sobre la evolución de la economía española que, según ha resaltado, lleva tres años creciendo cada trimestre al 0,6% o por encima de esta cuantía, lo que sitúa a España "en una posición de liderazgo" dentro de la OCDE.

Cuerpo ha indicado que el crecimiento de la economía española se está sustentando en la demanda interna y la inversión y, dentro de la demanda interna, en el consumo privado.

En este sentido, el ministro ha asegurado que la renta real disponible de los hogares en términos per cápita ha evolucionado desde el inicio del 'shock' de precios en 2022 hasta el segundo trimestre de 2025 por encima de los principales países de la OCDE.

"Esto se traduce, pese al complejo contexto internacional, en un sentimiento de mayor confianza, de mayor optimismo de los agentes económicos en España frente a nuestros principales socios", ha resaltado el ministro.

Así, Cuerpo ha hecho hincapié en la situación financiera "saneada" de los hogares, con un nivel de deuda total inédito desde la entrada de España en el euro.

"Esta mejora de la situación financiera de los hogares hace compatible un incremento del consumo con un incremento también del ahorro, por encima incluso de la situación pre-Covid. Y, por lo tanto, nos da margen para seguir creciendo y seguir mejorando nuestro crecimiento en base a esa mejora, a ese dinamismo del consumo privado", ha apuntado.

El ministro ha subrayado que la mejora de la situación financiera de los hogares es "generalizada" para todos los niveles de renta, lo que ha permitido que la vulnerabilidad financiera de los hogares españoles se sitúe "en niveles mínimos de los últimos 20 años".