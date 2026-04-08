Goldman Sachs alcanza un 3,57% de BBVA al elevar su participación en más de medio punto

Archivo - Fachada de la sede de BBVA, en Madrid (España) - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo estadounidenses de banca de inversión Goldman Sachs ha alcanzado una participación del 3,566% en BBVA tras aumentar en 0,66 puntos porcentuales su paquete accionarial este miércoles, recuperando así parte de lo que había vendido antes del desenlace de la oferta pública de adquisición (OPA) fallida lanzada sobre Sabadell.

La firma llego a tener un máximo de un 7,409% a finales de 2022, sin embargo, ha ido desprendiéndose de sus posiciones en el banco vasco hasta retomar finalmente el 4,678% en abril de 2024. Desde entonces, el banco de inversión ha reducido su participación hasta el 2,901% que llego a registrar en noviembre del pasado ejercicio. Ahora, en la última notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) eleva su posicion hasta el 3,566%.

En concreto, Goldman Sachs ha informado de que tiene un 2,52% de los derechos de voto del capital de Banco Sabadell mediante participación directa, además de otro 1,046% a través de instrumentos financieros.

De este modo, la compañía de inversión se asienta así como el tercer principal accionista del banco presidido por Carlos Torres, por detrás de BlackRock y Capital Research and Management, que ostentan el 7,158% y el 4,968%, respectivamente, según se desprende de los datos comunicados al supervisor bursátil.

Las acciones de BBVA han cerrado este miércoles situadas en los 19,54 euros, todavía por debajo de los más de 22 euros por título que llego a registrar a inicios de febrero. No obstante, cabe destacar que en esta última sesión la cotización se ha elevado en un 3,44% después de anunciarse el alto al fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, lo que ha reducido los precios del petróleo hasta los 95 dólares el barril y disparado el apetito inversor, que ha provocado un alza de casi el 4% en el Ibex 35.

Por otro lado, el banco de inversión estadounidense también ha elevado en esta jornada al 10,871% su participación en Indra, lo que supone 2,3 puntos porcentuales más que la posición del 8,51% que mantenía hasta ahora en la compañía española de defensa y tecnología.