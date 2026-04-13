Goldman Sachs gana un 18% más hasta marzo, a pesar del "muy complejo" panorama geopolítico

Archivo - HANDOUT - 21 January 2020, Switzerland, Davos: David Solomon, Chairman and Chief Executive Officer of Goldman Sachs, attends the Valuing Unicorns session at the 50th World Economic Forum Annual Meeting. Photo: Sandra Blaser/World Economic Forum/ - Sandra Blaser/World Economic For / DPA - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Goldman Sachs registró un beneficio neto atribuido de 5.403 millones de dólares (4.610 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que representa una mejora del 17,9% respecto del mismo periodo del año anterior, según los resultados publicados este lunes por el influyente banco de Wall Street, que ha advertido de la volatilidad del mercado en un panorama geopolítico "muy complejo".

En los tres primeros meses del año, la cifra de negocio total de Goldman Sachs fue de 17.227 millones de dólares (14.697 millones de euros), un 14,4% más que un año antes, con un incremento del 23% de los ingresos por intereses netos, que sumaron 3.555 millones de dólares (3.033 millones de euros).

De su lado, los ingresos al margen de intereses aumentaron un 12% interanual, hasta 13.672 millones de dólares (11.664 millones de euros), incluyendo un crecimiento del 48% en banca de inversión, hasta 2.844 millones de dólares (2.426 millones de euros), mientras que los ingresos por comisiones sumaron 1.326 millones de dólares (1.131 millones de euros), un 8% más. De su lado, el segmento de formación de mercados retrocedió un 5%, hasta 5.461 millones de dólares (4.659 millones de euros).

En el caso de las provisiones por riesgo de crédito, entre enero y marzo de 2026 sumaron un total de 315 millones de dólares (269 millones de euros), un 10% por encima de los 287 millones de dólares (245 millones de euros) contabilizados un año antes.

"Goldman Sachs obtuvo un desempeño muy sólido para nuestros accionistas este trimestre, incluso en un contexto de mayor volatilidad del mercado", celebró David Solomon, presidente y consejero delegado de Goldman Sachs.

"El panorama geopolítico sigue siendo muy complejo, por lo que una gestión de riesgos rigurosa debe seguir siendo fundamental para nuestra forma de operar", advirtió el banquero.