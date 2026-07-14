Goldman Sachs ganó un 84% más en el segundo trimestre, hasta los 5.613 millones

Archivo - Cartel Goldman Sachs en la Bolsa de Nueva York. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El banco estadounidense Goldman Sachs registró un beneficio neto atribuido de 6.399 millones de dólares (5.613 millones de euros) en el segundo trimestre del año, elevando así en un 84% el mismo resultado obtenido en el mismo periodo del pasado ejercicio.

Entre abril y junio, la entidad ingresó un total de 20.338 millones de dólares (17.830 millones de euros), un 39% más que hace un año, con 16.384 millones de dólares (14.365 millones de euros), un 43% más, correspondientes a ingresos del margen de intereses y un total de 4.597 millones de dólares (4.030 millones de euros), un 20% más, de ingresos por intereses netos.

En concreto, los resultados de la entidad se han visto reforzados por el crecimiento del 55% de su facturación por comisiones de banca de inversión, hasta 3.395 millones de dólares (2.976 millones de euros), y el aumento de un 72% en su división de trading, con unos ingresos de 7.416 millones de dólares (6.500 millones de euros).

En el resultado acumulado en el semestre, el beneficio neto atribuido de Goldman Sachs se situó en los 11.802 millones de dólares (10.350 millones de euros), un 46% más, mientras que facturó hasta 37.565 millones de dólares (32.940 millones de euros), un 27% más.

El beneficio por acción (EPS) básico se situó en los 21,27 dólares (18,65 euros), frente a los 11,03 dólares (9,67 euros) registrados en el segundo trimestre de 2025, un 93% por encima. El rendimiento sobre el capital (ROE) se situó en el 23,5%, y la ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) fue del 12,9%.

En cuanto a las provisiones por riesgo de crédito, Goldman Sachs contabilizó en el trimestre un total de 102 millones de dólares (89 millones de euros), un descenso interanual del 73%.

"Nuestro desempeño récord este trimestre refleja la solidez de nuestra franquicia global, la profundidad de nuestras relaciones y nuestra capacidad para aprovechar el poder de One Goldman Sachs. El dinamismo se ha acelerado en todas nuestras áreas de negocio", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon.

"Los clientes recurren a nosotros para liderar sus transacciones más estratégicas y trascendentales, que a menudo son el origen de la actividad en toda la franquicia. Estamos impulsando con determinación nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo en Banca Global y Mercados, así como en Gestión de Activos y Patrimonios, y dado lo que observamos en nuestras carteras de proyectos, esperamos que este ciclo virtuoso continúe", ha añadido.