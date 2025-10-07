González-Bueno reprocha a David Martínez que no compartiera con el consejo del Sabadell los acuerdos con BBVA

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, durante una entrevista para Europa Press, en la sede de Sabadell, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). César González-Bueno, licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE - Jesús Hellín - Europa Press

Aplaude que Zurich no acuda a la OPA de BBVA por no considerarla "razonable"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha reprochado al consejero mexicano David Martínez, quien ha anunciado que acudirá con su 3,8% del capital a la OPA lanzada por BBVA, que no compartiera con el consejo de administración del banco vallesano las conversaciones que había mantenido con el banco presidido por Carlos Torres.

"Lo que le he dicho, por activa, por pasiva, es que como consejero hubiese sido de agradecer que esas conversaciones que ha tenido con el BBVA las compartiese con sus compañeros de consejo, y que no hubiese una asimetría de información", ha manifestado en una entrevista con Europa Press.

González-Bueno ha dejado claro que David Martínez es un inversor de "altísimo riesgo", que tiene el grueso de sus inversiones en Sudamérica, fundamentalmente en México y en Argentina, y además no es un inversor particular, es un inversor institucional, es un fondo.

"Y es un fondo de estrés. Es decir, que esa analogía de que lo que es bueno para Martínez es bueno para todos que dijo BBVA, pues no es exacto", ha apuntado.

González-Bueno ha argumentado por qué no considera "racional" la deicisión de Martínez de acudir a la OPA.

"Es evidente que los activistas institucionales esto lo ven, por eso yo he dicho que la decisión de David Martínez no era racional, porque con la información que tenemos, y sabiendo que no llegan al 50%, y que si llegan será a la parte baja del 30%, tiene mucho más sentido quedarte a la segunda OPA, y no quedarte con las acciones del BBVA, que pueden estar en riesgo. Y eso lo ven los institucionales, perfectamente", ha argumentado.

"Es raro que él no lo haya visto, de ahí que se haya sugerido que si había algún pacto con el BBVA... Yo no voy a entrar ni voy a salir, ni quito ni pongo. Lo único que si se ha ofendido, porque parece que se ha enfadado muchísimo con nuestros comentarios, pues le pido disculpas. No había ánimo de ofender, solo hemos dicho que no nos parecía una conducta racional", ha abundado.

En cuanto a la decisión del banco de solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que adopte, de manera preventiva, un criterio público que deban cumplir todos aquellos accionistas de la entidad que quieran hacer públicas sus intenciones sobre la OPA de BBVA para evitar potenciales manipulaciones de mercado, González-Bueno ha indicado que en los últimos días de una OPA "normalmente hay gente que intenta calentar las cosas".

EL FONDO "ALGEBRIS Y "LAS LIEBRES"

"Son momentos de mucha expectación de mercado, y entonces pueden saltar liebres. Liebres que digan, yo voy a acudir a la OPA. Y lo único que estamos diciendo es que el que lo diga, diga con cuánto y que diga si es irrevocable", ha manifestado a Europa Press.

A este respecto, ha puesto como ejemplo al inversor Algebris, que posee el 0,05% del capital social del banco catalán y que ha anunciado su intención de acudir también a la OPA.

"Algebris, que tiene las mismas acciones que yo, que son pocas, ¿a qué viene que haga una declaración de ese tipo? Eso es hacer de liebre. ¿Por qué?", se ha preguntado.

"Por eso, lo que hemos pedido es que el que lo diga, primero se comprometa, pero luego explique si tiene otro tipo de vínculos. Si tiene mucha deuda con el Sabadell y entonces le interesa que la OPA se produzca. ¿Cuál es el motivo? Y que sea irrevocable. Creo que lo único que estamos haciendo es intentar minimizar un riesgo de manipulación de mercado que es frecuente en los últimos días de una OPA. Nada más", ha argumentado.

A su juio, la CNMV "lo único que tiene que hacer es velar, y lo hará, y lo haría con independencia de que nosotros lo hubiésemos dicho o no. Lo que tendrá que velar es por qué el mercado sea transparente y que no haya manipulación de mercado porque eso es algo muy grave".

Respecto a la decisión de la aseguradora Zurich, que tiene un 4,94% del capital del Sabadell y un acuerdo de banca-seguros con la entidad, de no acudir a la OPA con su aludiendo a que las perspectivas del banco catalán en solitario son "más atractivas", ha considerado "muy bonito" lo que ha dicho.

"No han dicho que fuera por el acuerdo de banca-seguros, sino porque la oferta no es razonable. Y es que no lo es. Si lo fuese, no habría dudas", ha zanjado.