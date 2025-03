González-Bueno (Sabadell) sobre fusiones con bancos más pequeños: "Es una opción que siempre existe"

Pide "claridad" en el infome de la CNMC sobre la OPA de BBVA antes de que los accionistas decidan

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha afirmado este viernes que una eventual operación de fusión de su banco con entidades más pequeñas "es una opción que siempre existe".

"Yo creo que esa es una opción que siempre existe, porque todos tenemos la vocación de mejorar. El BBVA tenía esa intención de mejorar con esta fusión, lo que pasa es que lo que no se puede hacer es atropellar la competencia por el camino y crear sinergias negativas", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha señalado que las fusiones, aunque puedan parecer premeditadas, tienen siempre un componente "de último minuto y de oportunidad" porque, a su juicio, si se preparan con mucho tiempo, nunca llegan.

"Salvo las tres grandes entidades, que ya son suficiente o demasiado grandes según se mire para competir en España, todo el resto tenemos un tamaño y una complementariedad geográfica que funciona", ha añadido tras ser preguntado por una eventual fusión con Unicaja, Ibercaja o Bankinter.

Ha dicho que, aunque no sea necesariamente con el Sabadell, sino también entre estas otras entidades, estas integraciones pueden permitir, a la vez, "una cierta reducción de costes, pero también un incremento de ingresos, porque serían de zonas geográficas muy distintas y habría complementariedad de capacidades".

"Creo que esa ambición la tiene cualquiera de las entidades que hay en España. Se tienen que dar las circunstancias que ahora mismo no se dan, pero si se dan, pues todo el mundo estará, muchos estarán dispuestos a hablar", ha asegurado.

OPA DEL BBVA

Preguntado por la OPA de BBVA al Banco Sabadell, ha dicho que el precio al que se ofrecen actualmente las acciones "no le interesa" a analistas e inversores internacionales, lo que refleja, en su opinión, el valor del Sabadell: "Somos los únicos que no tenemos ninguna recomendación de compra por parte de los analistas".

"Estamos en una posición de valor muy potente y eso es lo que ven también nuestros accionistas. Yo no sé si [BBVA] mejorará el precio o no, pero con este precio no funciona", ha añadido.

PIDE CLARIDAD A LA CNMC

González-Bueno ha considerado que "es muy conveniente la claridad" en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la opa hostil del BBVA sobre Banco Sabadell, y que esta claridad se produzca antes de que los accionistas tomen la decisión.

"Esa claridad es muy conveniente que se produzca antes de que los accionistas tomen la decisión, porque tienen ese derecho a tener la transparencia, la información suficiente, tanto por parte del BBVA como por cualquiera que tenga que tomar decisiones", ha afirmado.