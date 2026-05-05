González-Bueno (Sabadell) ve "todo el sentido" que Armengol revise el plan estratégico del banco

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, durante la rueda de prensa - David Zorrakino - Europa Press

Deja el cargo "enormemente satisfecho" por el trabajo hecho

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado que tendría "todo el sentido" que el futuro consejero delegado de la entidad, Marc Armengol, revise el plan estratégico del banco.

Lo ha dicho este martes en la que ha sido su última rueda de prensa antes de dejar el cargo y para presentar los resultados del primer trimestre, en el que el banco ha ganado 347 millones, un 29,1% menos, y en la que también ha participado el director financiero, Sergio Palavecino.

González-Bueno ha subrayado que, por las conversaciones que ha tenido con Armengol, su intención es "mantener los compromisos financieros" que tiene actualmente el banco.

Ha explicado que el último plan estratégico, aprobado justo antes de que los accionistas tuvieran que decidir sobre la OPA de BBVA, "más que un plan estratégico, fue un compromiso financiero de resultados y de distribución de dividendos y de capital a los accionistas".

"Otra cosa es si en algún momento hay que revisar la estrategia del banco, que ya tiene una cierta antigüedad", ha dicho, y ha recordado que el último plan se aprobó en 2021 y que, desde entonces, ha variado el perímetro del banco con la venta de TSB y ha aparecido la inteligencia artificial (IA).

"CINCO AÑOS MUY PLENOS"

A modo de despedida de su cargo, González-Bueno ha asegurado que han sido "cinco años muy plenos" y ha destacado la transformación estructural del banco, con crecimiento y reducción de riesgo.

"Me voy enormemente satisfecho", ha señalado, y ha añadido que cuando asumió el cargo en 2021 la situación era muy compleja, con una rentabilidad muy baja, una cotización muy baja y en plena pandemia.

Ha asegurado que el banco estaba "bajo un chaparrón y nadie podía imaginar una despedida tan agradable".

El consejero delegado ha agradecido el trabajo del comité de dirección, del consejo de administración y del conjunto de la plantilla, y ha destacado que la OPA unió mucho a la organización, que "siente los colores de forma destacada y única".