Gortázar (Caixabank) cree "privilegiada" la posición de España en la crisis energética por las renovables

Archivo - El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado este jueves que la situación de España es "privilegiada" ante la crisis generada por la guerra de Irán dada la elevada penetración de las energías renovables en el 'mix' eléctrico.

"Los combustibles fósiles solo fijan el precio del 'pool' menos del 20% de las veces cuando en otros países es mucho mayor [...]. No cabe duda que tenemos una posición en este momento privilegiada", ha afirmado durante la conferencia 'El entorno económico y financiero ante los desafíos globales' organizada por la Cátedra 'Empresa y Sociedad' de la Fundación "la Caixa".

El directivo ha constatado que estamos en un entorno donde la geopolítica "ha pasado a primer plano". En este sentido, la subida "repentina" de los precios del petróleo y el gas han condicionado las perspectivas de crecimiento, como en Alemania, donde se han recortado.

Sin embargo, el caso de España sería distinto porque sus tasas de crecimiento son "mucho más altas", aunque Gortázar ha matizado que, no por ello, vamos a dejar de vernos afectados por el conflicto "de manera significativa".

Gortázar ha augurado un repunte de la inflación, ante lo que los mercados están descontando una subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) de 50 puntos básicos, hasta el 2,5%, aunque no los elevará en la próxima cita del 30 de abril, sino ya más tarde.

El CEO de Caixabank ha manifestado que la inercia de la economía española es "muy positiva" gracias a factores como el crecimiento poblacional fruto de la inmigración, unos altos niveles de tasa de ahorro y de inversión empresarial, y por el equilibrio de la balanza comercial, que se tornó positiva en 2012 por primera vez desde 1986.

RETOS PARA ESPAÑA

Del lado contrario, Gortázar ha mencionado que la deuda pública es alta pese a que existan países con peores datos que España, pero, sobre todo, ha apuntado a los "problemas estructurales" de la vivienda y la demografía.

Así, ha defendido la colaboración público-privada al entender que el sector público no puede hacer frente por sí mismo a la carestía actual, al tiempo que ha reseñado como retos el encarecimiento de los materiales de construcción, la falta de mano de obra y la lentitud burocrática.

"Tenemos un problema de falta de suelo en este momento. Estimamos que, desde la pandemia hasta aquí, se ha generado un déficit de 730.000 viviendas, evidentemente, porque se crean muchos más hogares que viviendas se finalizan", ha abundado.

Además, ha rechazado que haya una situación de burbuja inmobiliaria al indicar que el precio de la vivienda está subiendo porque "la oferta no llega a atender a la demanda".

"En los balances de las entidades financieras, el crédito promotor y constructor era [en 2008] el 24% del activo de nuestros créditos. En este momento es el 7%", ha elaborado.

Por otro lado, Gortázar ha defendido la inmigración desde un punto de vista netamente económico porque es un "apoyo muy importante y necesario" en sociedades envejecidas. Igualmente, ha subrayado la oportunidad para el impulso de la productividad que supone la inteligencia artificial (IA).