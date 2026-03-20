Los grandes inversores ponen el foco en la gobernanza y el riesgo estratégico en 2026, según Georgeson

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grandes inversores han puesto el foco de sus prioridades en este 2026 en la gobernanza y el riesgo estratégico, según la última Encuesta Global de Inversores Institucionales elaborada por la consultora Georgeson.

Así lo ha aseverado un 80% de los 134 especialistas en gestión de inversiones, pertenecientes a 54 firmas inversoras institucionales de todo el mundo con activos por valor de 60,44 millones de dólares (52,23 millones de euros), que han sido entrevistados para este informe.

Los autores del documento aseguran que los inversores "se muestran más sensibles" a los fundamentos de gobernanza "en un contexto de crecientes complejidades normativas y políticas".

Por detrás de la gobernanza, los encuestados situaron entre sus principales prioridades de cara a la temporada de juntas de accionistas el riesgo económico (43%), la campaña de participación (33%), las propuestas de los accionistas (32%) y las recomendaciones de los 'proxy advisor'.

Por otra parte, el 83% de los inversores considera prioritaria la composición y sucesión de la junta de accionistas en la actual temporada 2026. Sin embargo, y aunque la remuneración de los ejecutivos continúa siendo relevante, su mención ha descendido de un 83% al 80% actual.

Además, los inversores prefieren el diálogo privado (56%) y valorar la participación durante todo el ejercicio (74%). No obstante, si falla la capacidad de respuesta, el 94% continúa el diálogo, el 93% vota en contra de los directores y el 50% se coordina con sus compañeros.

Además, el 80% espera un crecimiento en los compromisos sobre temáticas de riesgo material, respaldado por un análisis más profundo y datos cuantitativos. Para obtener resultados positivos, los inversores destacan la capacidad de respuesta (82%) y los estándares de divulgación más estrictos (83%).