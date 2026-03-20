Sánchez anuncia la rebaja del IVA de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo al 10%

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes, en el marco del plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, la rebaja del IVA al 10% de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo, así como la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%.

"El primero de los ejes del plan es una reducción drástica de la fiscalidad energética", ha destacado el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el que se ha aprobado un real decreto ley con 80 medidas, por importe de 5.000 millones de euros, que entrará en vigor mañana tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) .

En cuanto a este primer eje fiscal, Sánchez ha avanzado que se bajarán los impuestos sobre la electricidad en un 60%, En concreto, se bajará el IVA de la electricidad del 21% al 10%, se suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y se reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea.

Además, se va a reducir al 10% el IVA aplicable al gas natural, a los pellets y, por tanto, también a la leña, y se congelará el precio máximo de venta del butano y del propano.

En materia fiscal, el Ejecutivo también ha decidido bajar el IVA al 10% de la gasolina y el gasoil, e el mínimo que permite la Unión Europea. Según Sánchez, esto se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante.

"Para que se hagan una idea, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. Este es el impacto que va a tener sobre el bolsillo de nuestros ciudadanos", ha explicado el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa.

Sánchez ha puesto en valor que, con este plan, España será el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea. Además, ha asegurado que sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario y, si las circunstancias, lo requieren, porque la gravedad de la crisis se acentúa, se ampliarán.

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