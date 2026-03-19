El 'FT' señala a España como "ejemplo a seguir" para superar la crisis por Irán con su apuesta renovable

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MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diario británico 'Financial Times' ha señalado a España como "un ejemplo a seguir" en la superación de la crisis energética desencadenada por el conflicto en Irán, debido a "la rápida implantación" de las energías renovables en el país, lo que ha permitido controlar la factura eléctrica.

En una de sus columnas de este jueves, la publicación considera que mientras la gran parte de países de Europa se ve afectada por los altos precios del petróleo, el gas y los productos refinados, consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, en el caso de países como España -con las renovables- y Francia -con la nuclear- tienen la ventaja de generar una gran parte de su electricidad a partir de fuentes distintas al gas natural, cuyos precios se han duplicado desde principios de año.

En el caso concreto de España, 'FT' valora que ha conseguido "una hazaña notable", ya que desde principios de año hasta la pasada semana los precios de la electricidad en el país sólo alcanzaron o superaron el coste medio de la electricidad generada con gas el 15% del tiempo, mientras que en el caso de Italia, esa cifra se elevó hasta el 89%, según un análisis de la consultora Ember.

A este respecto, apunta que el clima supone "una factor importante" en "parte del éxito" de España, ya que se ha dado un invierno con mucho viento y lluvia, lo que ha generado mucha energía eólica e hidroeléctrica.

Así, prevé que el precio medio de la electricidad en España en lo que queda de año se sitúe en torno a los 66 euros por megavatio hora (MWh), la mitad que en Italia.

Además, en el caso de España, los analistas del diario británico dan su importancia, al igual que en Francia, a una capacidad nuclear que, a pesar de ser bastante inferior a la del país "vecino", "proporciona una base fiable" como complemento a las renovables.

"Si bien España no cuenta con tanta energía nuclear como su vecino, dispone de mucha. Su parque nuclear generó el 20% de la electricidad el año pasado, aproximadamente el doble que en Reino Unido. Italia no tiene energía nuclear. Mientras tanto, la combinación de energía solar, eólica e hidroeléctrica ofrece cobertura en diferentes momentos y estaciones", añade.

Por ello, 'FT' cree que el resultado es que España se encuentra "en una posición ventajosa en dos sentidos: su rápido despliegue de energías renovables ha frenado el aumento de las facturas de electricidad, lo que también debería contribuir a reforzar su independencia política". "Un buen motivo para que la brigada verde europea siga avanzando con paso firme", subraya.