Guindos (BCE) aboga por mantener "todas las opciones abiertas" ante el entorno de incertidumbre imperante

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que el instituto emisor no descarta ninguna eventualidad de cara a futuras reuniones de política monetaria ante el entorno de incertidumbre imperante.

"Todos estamos de acuerdo en que debemos mantener abiertas todas las opciones. Si la situación cambia, ajustaremos nuestra postura en consecuencia. Para ser completamente sinceros: si encuentras a alguien que pueda predecir con certeza lo que sucederá en los próximos seis meses, deberíamos contratarlo inmediatamente", ha declarado en una entrevista con 'Die Welt' recogida por Europa Press.

En la última cita del pasado jueves, el BCE optó por mantener de nuevo los tipos de interés en el 2%, al tiempo que los analistas consultados por Europa Press coincidieron en que la institución que preside Christine Lagarde ha puesto fin, por el momento, al ciclo anterior de recortes.

Guindos ha destacado que la incertidumbre presente dificulta hacer predicciones de cara al futuro, ante lo que ha contrapuesto las reacciones "volátiles" de los mercados frente a la cautela que deben tener los bancos centrales.

Los datos revisados de la inflación de agosto publicados este miércoles por Eurostat confirman que los precios se encarecieron en comparativa interanual un 2%, esto es, una décima menos que lo avanzado preliminarmente. La cifra final supone repetir las lecturas de junio y julio. En mayo, la inflación fue del 1,9%.

FRANCIA

Preguntado por la situación política en Francia, Guindos ha subrayado que, pese a la caída del Gobierno del centrista François Bayrou, los mercados de deuda están funcionando "con calma y orden", sin problemas de liquidez.

Asimismo, el exministro español de Economía ha asegurado que las primas de riesgo de la eurozona no son una "fuente de preocupación" para el BCE en estos momentos.