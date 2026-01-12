Guindos (BCE) afirma que si el euro digital sirve para crear "un bizum europeo" sería una magnífica noticia

Archivo - El vicepresidente del Banco Central Europea, Luis de Guindos, durante un coloquio, en la sede de la Esade, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). El encuentro, organizado por EsadeEcPol, se enmarca dentro de las sesiones de ‘Conversaciones - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha defendido este lunes el proyecto de euro digital, que podría entrar en funcionamiento para 2029, subrayando que hará a la zona euro menos dependiente de los proveedores de pago estadounidenses y si contribuye a la creación de "un bizum europeo será una magnífica noticia".

Durante su participación este lunes en un coloquio con motivo de la presentación en Madrid del 'Anuario del Euro', el economista español ha restado importancia a las "miles de teorías conspiratorias" al respecto, recordando que el euro digital sería una adaptación del euro físico para disponer de dinero público, que es la base del sistema de pagos, en formato digital.

"Esperamos que para 2029 esté disponible a nivel institucional y minorista", ha confirmado Guindos, añadiendo que será un medio de pago sin ningún tipo de interés, ya que el BCE es muy consciente de la situación desde el punto de vista de la estabilidad financiera.

"Seremos menos dependientes de medios de pago americanos y si el euro digital crea un bizum europeo será una magnifica noticia", ha apuntado.

En este sentido, el vicepresidente del BCE ha insistido en que la "prioridad existencial" en Europea es la defensa, para lo que debe elevar su gasto en esta partida, asumiendo que el paraguas de Estados Unidos "es menos confiable" y porque la amenaza de Rusia para los valores europeos es real.

Ante esta tesitura, para Guindos Europa tiene dos alternativas: volver a "mirarse el ombligo" de los países, con la fragmentación que conduce a la irrelevancia o una cooperación más intensa.

"A lo mejor nos estamos jugando nuestra supervivencia", ha alertado el vicepresidente del BCE, para quien los mercados están relativamente tranquilos y no se aprecia una desviación sustancial en los diferenciales de la deuda soberana, incluido en casos como Francia, incluso en un contexto en el que el BCE se está retirando del mercado de deuda.

De este modo, desde el punto de vista fiscal, considera que Europa tiene dos retos que abordar, incluyendo el necesario aumento del gasto en defensa y la inestabilidad política, que mantiene a varios gobiernos de la región, como Francia o España, sin capacidad para aprobar presupuestos, aunque Guindos ha dejado claro que el nivel de déficit público español es muy inferior al del país galo.

En cualquier caso, a pesar de la incertidumbre, para Guindos, este panorama plantea a Europa la posibilidad de desempeñar un papel fundamental en la defensa del estado de derecho y de los valores occidentales democráticos.

RIESGOS DE LA IA.

Por otro lado, el vicepresidente del BCE ha advertido del riesgo relacionado con unas expectativas demasiado optimistas sobre la IA y su aportación al aumento de la productividad, aunque ha descartado que el riesgo sea equiparable al de la "burbuja puntocom".

"Si no se cumplen las promesas que descuentan los mercados, a lo mejor podemos tener un factor de riesgo para el crecimiento ligado a la inversión empresarial", ha advertido.