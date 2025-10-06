Guindos (BCE) defiende que el nivel actual de tipos "es el adecuado"

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, interviene durante el XVI Encuentro Financiero del sector bancario, organizado por 'Expansión', KPMG, American Express y Cunef Universidad, en el auditorio El Beatriz, a 6 de octubre de 2 - Jesús Hellín - Europa Press

Advierte del riesgo fiscal derivado de la ausencia de presupuestos en algunos países a causa de la falta de estabilidad política

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual nivel de los tipos de interés en la eurozona "es el adecuado", según ha defendido este lunes el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, quien ha subrayado que persiste un elevado nivel de incertidumbre, por lo que las decisiones continuarán adoptándose en función de los datos y, si las circunstancias cambian, podría modificarse ese nivel que la institución considera adecuado.

"El nivel actual (de los tipos de interés) consideramos que es el adecuado en función de la evolución de la inflación reciente, de nuestras propias proyecciones de inflación en los próximos años y también de la transmisión de la política monetaria", ha explicado Guindos en su intervención en el XVI Encuentro Financiero Expansión-KPMG.

En este sentido, si bien el vicepresidente del BCE ha destacado que una parte de la incertidumbre que rodea la economía "ha desaparecido" tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, ha avisado de que quedan muchos efectos por analizar y acuerdos arancelarios por cerrar, mientras que persisten otros factores de potencial riesgo, como es la evolución del tipo de cambio y las exportaciones de China hacia Europa.

Por tanto, para Guindos el planteamiento debe ser de "enorme cautela", reiterando que el BCE no tiene ninguna senda predeterminada de evolución de los tipos, por lo que las decisiones se adoptarán en función de los datos.

De este modo, si las circunstancias cambian, "pues lógicamente nuestro planteamiento de política monetaria, ese nivel actual que consideramos que es adecuado, se podría modificar siempre que las circunstancias se modifiquen".

FALTA DE PRESUPUESTOS POR INESTABILIDAD POLÍTICA.

Por otro lado, el economista español ha subrayado la buena posición del sistema bancario europeo, con los créditos dudosos prácticamente en mínimos, la reducción sustancial del coste de riesgo y una mejora de la rentabilidad del sector.

Sin embargo, entre los riesgos para el sistema financiero, el vicepresidente del BCE ha advertido de unas valoraciones muy altas, que descuentan un escenario muy benigno, particularmente en el mercado de renta fija, donde las primas de riesgo son muy estrechas y se puede pensar que los mercados "no están valorando de una forma suficientemente correcta lo que son los riesgos geopolíticos".

Este escenario muy benigno se basa en que la política monetaria en Estados Unidos va a continuar con las reducciones de tipos de interés, que se van a ir resolviendo los conflictos comerciales y que la economía y las empresas en Estados Unidos van a tener buenos resultados, ha apuntado.

Asimismo, para Guindos la política fiscal representa un segundo riesgo, con una situación algo mejor en Europa que en EEUU, aunque en la UE se debe hacer frente al aumento del gasto en defensa, del 2% al 3,5% del PIB, "que es un incremento muy notable".

En este sentido, ha advertido de que la falta de estabilidad política en determinados países "dificulta de algún modo todo lo que tiene que ver con la aprobación de presupuestos" y puede afectar a la consideración del necesario ajuste presupuestario que se tiene que producir.