GVC Gaesco lanza un nuevo fondo de renta fija con vencimiento en 2031

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MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

GVC Gaesco ha lanzado un nuevo fondo de renta fija, el 'GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2031 FI', con vencimiento hasta el 31 de marzo de 2031, según informó la gestora en un comunicado.

La cartera se construirá a través de una selección de bonos con cupones "definidos y predecibles" para estimar su comportamiento, de tal manera que la estrategia prevé una rentabilidad neta estimada del 3,6% a vencimiento, no garantizada y sujeta a las condiciones de mercado.

Este producto incorpora, además, ventajas fiscales propias de los fondos de inversión, por lo que permite el traspaso a otros vehículos sin tributación al vencimiento.

El fondo está dirigido a inversores con un horizonte temporal alineado con su duración y capacidad para asumir los riesgos propios de la renta fija, con un perfil de riesgo de 2/7 que contempla ventajas de liquidez periódicas sin comisión de reembolso.

El periodo de suscripción ya se ha iniciado y se extenderá hasta el 10 de mayo de 2026, a lo largo del cual se construirá la cartera que definirá la estrategia del vehículo.

En palabras del gestor Alberto Iglesias, el fondo apuesta por una "amplia diversificación", invirtiendo en múltiples emisores, sectores y geografías, con el objetivo de optimizar la relación rentabilidad-riesgo y ofrecer una solución sólida para el inversor conservador.