¿Hay una burbuja de la IA? Claves que inquietan a los expertos y qué puedes hacer si estalla

¿Hay Una Burbuja De La IA? - EUROPA PRESS

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las bolsas mundiales encadenan meses en máximos históricos pese a la guerra en Oriente Medio, las presiones inflacionistas y las tensiones comerciales. Sin embargo, detrás de este optimismo crecen las dudas sobre si se está formando una burbuja en torno a la inteligencia artificial (IA).

En este escenario, el Banco Central Europeo (BCE), ha advertido de un exceso de optimismo y de que los mercados financieros siguen siendo "vulnerables a ajustes bruscos" debido a las elevadas valoraciones y la alta concentración de riesgos.

Asimismo, el organismo ha subrayado que la concentración y la interconexión aumentan en un reducido grupo de tecnológicas estadounidenses, según su informe de 'Revisión de la estabilidad financiera' de mayo.

¿QUÉ ES UNA BURBUJA BURSÁTIL?

Aunque no existe una definición única, los expertos coinciden en que una burbuja bursátil se produce cuando el precio de las acciones -de una empresa o de un sector- se dispara muy por encima de lo que justifican sus fundamentales. Este aumento suele estar impulsado por el entusiasmo inversor y la expectativa de que las cotizaciones seguirán subiendo, hasta que se produce una corrección brusca: el estallido de la burbuja.

No hay un límite claro que marque dónde termina el optimismo razonable y dónde empieza la burbuja, pero la historia financiera ofrece pistas sobre cómo suelen acabar. Cuando el optimismo se agota o aparece una mala noticia, los precios caen con la misma velocidad con la que subieron, y quienes compraron tarde o en fases avanzadas son los que más pierden.

¿QUÉ PASÓ CON LA BURBUJA 'PUNTOCOM' Y POR QUÉ HAY PARALELISMOS CON LA IA?

Uno de los precedentes más citados es la burbuja 'puntocom', que se infló a finales de los años noventa y estalló el 10 de marzo de 2000. Internet emergió como una tecnología disruptiva, de forma similar a la inteligencia artificial en la actualidad, y atrajo una oleada masiva de inversión hacia empresas que prometían transformar la economía, aunque muchas carecían de beneficios.

El entusiasmo impulsó al Nasdaq y concentró las apuestas en compañías como Pets.com -que vendía artículos para mascotas-, Webvan -proveedora de comestibles a domicilio- o Boo.com -comercio electrónico de moda-. Muchas empresas quebraron tras el estallido, cuando el índice tocó fondo, borrando de un plumazo todas las ganancias acumuladas.

¿SE PUEDE REPETIR EL ESTALLIDO?

Según Schroders, existen algunas señales que apuntan a la posible formación de una burbuja: la valoración del mercado estadounidense se sitúa cerca de máximos históricos, la concentración del mercado en un pequeño grupo de acciones de gran capitalización supera los niveles de la burbuja 'puntocom', el crecimiento de la IA como temática va acompañado de grandes planes de inversión y la propia construcción de índices está cada vez más dominada por los ganadores de la IA.

En esta línea, el BCE ha reflejado su preocupación de que un puñado de empresas tecnológicas acapara cada vez más peso en los índices bursátiles. No obstante, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha defendido que no hay burbuja en la IA.

La inquietud ha resonado en los mercados por las llamadas 'Siete Magníficas' -el grupo de grandes tecnológicas que incluye a Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla-, ya que representaban alrededor del 35% de la capitalización del 'S&P 500' a finales de 2025.

Asimismo, la encuesta realizada por Bank of America a gestores de fondos globales en diciembre de 2025 sugirió que el 38% de los inversores considera que la 'burbuja de la IA' es el mayor "riesgo extremo". Este porcentaje fue inferior al de noviembre (45%), pero siguió siendo el riesgo más citado.

A diferencia de las 'puntocom', las grandes empresas que lideran hoy el auge de las tecnológicas sí generan ingresos reales y beneficios millonarios, cambiando el rumbo de la historia pero manteniendo incertidumbre en los mercados.

Por ejempleo, Amazon logró un beneficio neto de 77.670 millones de dólares (65.854 millones de euros) al cierre del ejercicio 2025, lo que representa una mejora del 31% respecto del resultado anterior.

LAS TECNOLÓGICAS, ENTRE LAS SALIDAS A BOLSA MÁS ESPERADAS

SpaceX, Anthropic y OpenAI preparan su salto a Bolsa, en un movimiento que podría intensificar la concentración del mercado en el sector tecnológico, según advierte el estratega de Bank of America, Michael Hartnett.

Las valoraciones que se barajan para estas tres firmas de cara a sus respectivas salidas a Bolsa son históricas, sumando entre las tres una capitalización conjunta que ronda los 3,6 billones de dólares, el equivalente al PIB de Francia.

En este contexto, entre 1990 y 1998, 48 startups -casi el 4% de las que debutaron en Bolsa- lograron una rentabilidad superior al 1.000% tras su estreno, antes del estallido de la burbuja puntocom. Desde 2012, solo 13 compañías han alcanzado ese umbral, lo que refleja que estas revalorizaciones son hoy menos frecuentes y más concentradas, según subraya el semanario británico 'The Economist'.

En el caso de Amazón, desde su salida a Bolsa en 1997 sus acciones se han revalorizado más de un 26.000%. Este precedente eleva las expectativas en torno a las próximas OPV tecnológicas, pero también reaviva el debate sobre una posible sobrevaloración del sector.

¿CÓMO DEFENDERSE EN CASO DE ESTALLIDO?

El impacto no se limitaría a los inversores profesionales. Un ajuste brusco podría afectar a cualquier ahorrador con exposición a Bolsa a través de planes de pensiones, fondos o productos vinculados.

Schroders recomienda mantener una cartera ampliamente diversificada, centrada en una buena selección de valores. Además ha señalado que el mercado bursátil suele ser "miope" cuando se trata de ver a largo plazo.

En esta línea, advierte de que el mercado presenta algunas de las características de las burbujas anteriores, por lo que una de sus estrategias consiste en mantener una posición en los líderes de la IA de EEUU y al mismo tiempo reforzar la cartera con acciones no estadounidenses más baratas y exposiciones de gran valor como defensa en caso de volatilidad.