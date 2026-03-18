Archivo - Health Lean Analytics capta 2,1 millones de euros para expandirse a Estados Unidos. - HEALTH LEAN ANALYTICS - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Health Lean Analytics, la plataforma de operaciones hospitalaria basada en datos e inteligencia artificial, ha cerrado una ronda de financiación que eleva el capital total captado a más de 2,1 millones de euros para acelerar su expansión a Estados Unidos.

En concreto, la firma espera destinar estos fondos a acelerar su expansión internacional con Estados Unidos como primer mercado y al despliegue comercial previsto durante los próximos 12 meses, así como a reforzar sus capacidades de I+D.

Este hito ha sido posible gracias a la entrada de Novanta como socio estratégico, con representación en su consejo de administración, y de tecnología avanzada en la compañía, según explica la firma en un comunicado. Su experiencia permitirá "abordar esta nueva fase de crecimiento y validar su tecnología en un entorno altamente exigente", explican.

La operación se completa con la participación de varios 'family offices', entre ellos Inderhabs, Namarel y Braincats, a través de una ronda semilla de 1,4 millones de euros sobresuscrita, así como un préstamo participativo concedido por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).

Con esta ronda de financiación, Health Lean Analytics prevé consolidar su presencia en el mercado nacional, acelerar el desarrollo de nuevas tecnológicas y validar su solución en mercados internacionales.

"La incorporación de Novanta como socio de tecnología avanzada valida nuestra solidez tecnológica y estratégica, y nos aporta los recursos y la experiencia necesarios para acelerar nuestra innovación en I+D", aseguró el cofundador y co-consejero delegado de la firma, Mauro Batesteza.