Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un septiembre y el interés baja al 2,85%

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 12,2% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 46.120 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2010 y la más elevada en cualquier mes desde octubre del año pasado, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de septiembre, mayor en casi cinco puntos al experimentado en agosto (+7,5%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 15 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en septiembre en el 2,85%, por debajo del 2,89% del mes anterior y el más bajo desde enero de 2023 (2,64%). Con el dato de septiembre se acumulan ya ocho meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en septiembre ha logrado seguir por debajo de esa cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el noveno mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 14,1% interanual en septiembre, hasta los 171.612 euros, el más alto desde febrero de 2010, mientras que el capital prestado aumentó un 28,1%, hasta superar los 7.914 millones de euros.

El 39,4% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en septiembre a tipo variable, mientras que el 60,6% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,89% para las hipotecas de tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), las hipotecas sobre viviendas se dispararon un 38,6% y el capital prestado avanzó un 40,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 1,2% respecto a agosto.

En los nueve primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 21,4%, con avances del 37,5% en el capital prestado y del 13,2% en el importe medio de los créditos concedidos.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA, LAS QUE MÁS HIPOTECAS SOBRE VIVIENDAS FIRMAN

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el noveno mes del año fueron Andalucía (8.678), Cataluña (7.864), Madrid (7.527) y Comunidad Valenciana (5.692).

Todos las comunidades firmaron el pasado mes de septiembre más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2024, especialmente La Rioja (+33,9%), Murcia (+30,5%), Cantabria (+27,3%), Aragón (+24%) y Navarra (+23%).

Los menores incrementos interanuales se dieron en Canarias (+0,2%), Castilla y León (+1,7%) y Andalucía (+6,3%).

EL TOTAL DE FINCAS HIPOTECADAS SUBE UN 14,6%

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) subió en septiembre un 14,6% respecto al mismo mes del año 2024, hasta un total de 59.261 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 30,8% interanual en el noveno mes del año, hasta los 11.566,8 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 14,2%, con 195.184 euros.

BAJAN UN 11% LAS HIPOTECAS QUE CAMBIAN DE CONDICIONES

El pasado mes de septiembre un total de 13.076 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 11,2% inferior a la de igual mes de 2024.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 7.881 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 29,9% menos.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 814, un 30,2% menos que en septiembre de 2024.

Por su parte, en 4.381 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 88,9% más que igual mes del año pasado.

De las 13.076 hipotecas con cambios en sus condiciones en septiembre, el 80,3% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.