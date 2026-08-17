Los hogares de la eurozona arriesgan 440.000 millones en las 'Siete Magníficas'

Archivo - FILED - 07 September 2016, Hesse, Frankfurt_Main: FILE PHOTO - The headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main protrudes from behind a stele with the ECB logo. Photo: Arne Dedert/dpa - Arne Dedert/dpa - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hogares de la zona euro cuentan con una exposición indirecta, la mayor parte a través de fondos cotizados (ETF), de 440.000 millones de euros a los grandes gigantes tecnológicos estadounidenses, las conocidas como 'Siete Magníficas' (Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla), sin que los particulares sean "necesariamente conscientes" del riesgo de concentración asociado, según advierte un artículo publicado este lunes en el blog del Banco Central Europeo (BCE).

La entrada, que no representa la opinión del BCE, si bien está firmada por los economistas del BCE Malin Andersson, Johannes Breckenfelder, Stefano Corradin, Kalin Nikolov y Maria Antonietta Viola, advierte de que el predominio de este grupo de acciones tecnológicas en los índices globales más populares "conlleva riesgos significativos para los inversores de la zona euro".

En particular, subrayan que la exposición de los inversores minoristas de la zona euro a las 'Siete Magníficas' es principalmente indirecta en lugar de tenencias directas, por lo que los hogares de la eurozona tienen alrededor de 440.000 millones de euros de exposición a acciones tecnológicas estadounidenses "sin ser necesariamente conscientes del riesgo de concentración asociado".

Asimismo, apuntan que compañías de seguros, con unos 250.000 millones, y fondos de pensiones, con 200.000 millones, también tienen una exposición significativa a estas acciones tecnológicas.

"La experiencia histórica sugiere que las revoluciones tecnológicas conllevan el riesgo de ciclos de auge y caída en los precios de los activos", por lo que advierten de que la investigación económica al respecto apunta a que "es probable una corrección en las valoraciones bursátiles actuales".

En este sentido, los autores consideran que la estructura basada en fondos "constituye en sí misma un canal de transmisión" del riesgo, ya que una corrección brusca puede obligar a los fondos a vender activos para hacer frente a reembolsos, presionando aún más a la baja las valoraciones y desencadenando más reembolsos.

Asimismo, si bien el menor tamaño y la menor valoración del sector tecnológico de la zona euro "limita el riesgo de una crisis interna", aunque "esto no ofrece mucha tranquilidad", ya que los hogares, las aseguradoras y los fondos de pensiones tienen una exposición significativa a través de los índices globales, mientras que la tensión en el mercado de valores estadounidense también ha afectado históricamente a los mercados de la zona euro.

De este modo, advierten de que los mercados bursátiles de la zona euro y de EEUU han estado históricamente muy correlacionados, "lo que significa que una corrección en EEUU no dejará indemne a la zona euro", subrayando que una corrección de las 'Siete Magníficas' "es una cuestión de estabilidad financiera para la zona del euro, y no solo una cuestión privada".

En tal caso, consideran que el peor escenario sería aquel en el que la corrección de las acciones coincida con una inestabilidad de mercado más amplia que los responsables políticos no puedan mitigar fácilmente, recordando que, a diferencia de la burbuja puntocom, el punto de partida actual "deja mucho menos margen para recortar los tipos de interés o utilizar la política fiscal".

"Las consecuencias de la IA en Estados Unidos no se limitarían a ser un problema estadounidense", concluyen en referencia a que el impacto adverso de una corrección en Estados Unidos podría extenderse más allá de los mercados financieros y afectar la confianza, las condiciones de financiación y la contratación en la zona euro.