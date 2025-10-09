HSBC ofrece casi 12.000 millones por el 37% que no controla del Hang Seng Bank

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

HSBC Holdings ha anunciado su intención de presentar una propuesta condicional para privatizar Hang Seng Bank mediante la adquisición de todas las acciones de la entidad en poder de los accionistas minoritarios, que equivalen a aproximadamente un 37%, por unos 107.000 millones de dólares de Hong Kong (unos 11.800 millones de euros) tras lo que excluirá de negociación las acciones de Hang Seng en la Bolsa de Valores de Hong Kong.

La propuesta de adquisición de HSBC ofrece una contraprestación de 155 dólares de Hong Kong por cada acción de Hang Seng Bank, lo que representa una prima del 30% sobre el último precio de cierre y supera el precio más alto de la acción de la entidad en 3,5 años.

Al precio de la oferta, que la entidad británica ha calificado como "definitiva", la valoración implícita de Hang Seng sería de 290.000 millones de dólares de Hong Kong (algo más de 32.000 millones de euros), lo que elevaría a casi 107.000 millones de dólares hongkoneses (11.800 millones de euros) la valoración del capital del banco que aún no controla HSBC.

El banco británico ha destacado que la oferta se alinea con la prioridad estratégica de HSBC de expandir su negocio en Hong Kong, lo que subraya su confianza en el potencial de crecimiento de HSBC Asia-Pacific y Hang Seng.

HSBC financiará la contraprestación de la propuesta mediante sus propios recursos financieros y anticipa un impacto en el capital de aproximadamente 125 puntos básicos, mientras que espera restablecer su ratio CET1 al rango operativo objetivo del 14% al 14,5% mediante una combinación de generación orgánica de capital y la suspensión de nuevas recompras durante los tres trimestres siguientes a la fecha de este anuncio.

En este sentido, ha precisado que la recompra de acciones anunciada el pasado 31 de julio continuará conforme a sus términos, añadiendo que la decisión de reanudar las recompras estará sujeta trimestralmente a las consideraciones y al proceso de recompra habituales de HSBC, que mantiene su objetivo de una tasa de pago de dividendos para 2025 del 50% de las ganancias por acción ordinaria, excluyendo partidas notables significativas e impactos relacionados.

"Nuestra oferta representa una oportunidad emocionante para el crecimiento tanto de Hang Seng como de HSBC. Preservaremos la marca, la trayectoria, la propuesta diferenciadora al cliente y la red de sucursales de Hang Seng", declaró Georges Elhedery, consejero delegado de HSBC, añadiendo que la propuesta también representa una inversión significativa en la economía de Hong Kong, lo que subraya la confianza en este mercado.

Las acciones de HSBC llegaban a bajar este jueves hasta un 7% en la Bolsa de Londres, aunque al cumplirse la primera hora de negociación lograban enjugar parcialmente las pérdidas al entorno del 5%, mientras que las acciones de Hang Seng Bank se anotaban una revalorización del 25,46% al cierre de la sesión en Hong Kong.