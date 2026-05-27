Ibercaja afronta su próximo plan estratégico sin descartar adquisiciones ni alianzas estratégicas

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias (izquierda), y el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales, Enrique Barbero. - IBERCAJA

ZARAGOZA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja tiene previsto diseñar su nuevo plan estratégico este año, para iniciarlo en 2027, sin descartar posibles adquisiciones seleccionadas o acordar nuevas alianzas estratégicas.

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, afirmó el martes en un encuentro con medios de comunicación con motivo del 150º aniversario del banco que la entidad tiene que "analizar todas las posibilidades sin descartar ninguna".

En este sentido, Iglesias descartó que en el sector bancario se produzcan fusiones entre los bancos medianos porque "no tienen sentido" en la actualidad. Lo que no rechaza Ibercaja es realizar adquisiciones de "operadores de nicho, 'fintech' o neobancos digitales", ya que en su caso tiene sentido integrarlos para llevarse sus capacidades digitales. También apuntó a posibles alianzas estratégicas.

Como ejemplo de estas dos posibilidades, Iglesias señaló la adquisición que hizo la entidad de la plataforma de Orange Bank en España, así como de la alianza que mantiene con Helvetia Caser en bancaseguros.

De hecho, aunque Ibercaja tiene la opción de vender el 7% del capital que tiene de Helvetia, no tiene "ninguna intención" de ejercitarla, ya que la aseguradora cuenta con la entidad en el desarrollo estratégico del negocio, el negocio de bancaseguros es "exitoso" y Helvetia "cada vez gana más capacidades". El otro gran socio de Helvetia es Unicaja, con quien mantiene un acuerdo similar y también tiene un 7% del capital de la aseguradora en España.

El consejero delegado de Ibercaja explicó que el comité estratégico del banco está convocado a la vuelta del verano para empezara a reflexionar sobre el siguiente plan, ya que el actual cubre hasta finales de 2026. El objetivo es tenerlo aprobado para primavera de 2027, en torno a abril.

Ibercaja aspira a mejorar su posicionamiento en microempresas, comercios y autónomos, así como en jóvenes, crédito al consumo en el punto de venta y seguir desarrollando los medios de pago. La propuesta a largo plazo también pasa por desarrollar las capacidades de banca privada, aunque para esto no hay un calendario marcado.

Por otro lado, el CEO de Ibercaja indicó que el banco ha logrado conseguir ya "prácticamente todos los objetivos principales" que se había marcado el actual plan estratégico, faltando poco más de medio año para que termine.

En concreto, el banco terminó marzo con un ratio de capital CET1, el de mayor calidad, del 14,2%, por encima de la meta del 14% que se habían marcado. Asimismo, la ratio de morosidad se situó en el 1,2%, por debajo del promedio sectorial, con los ratio de activos improductivos situada en el 2%, también por debajo del 3,5% que era el objetivo.

El retorno sobre capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) con carácter sostenible se sitúa ya por encima del 12, por encima del objetivo de lograr más de un 10%. Además, Iglesias ha afirmado que ya se cubre "holgadamente" el coste de capital.

DESCARTADA LA SALIDA A BOLSA

En este entorno, el máximo responsable de Ibercaja subrayó que "queda descartada la salida a bolsa", ya que no tiene necesidad ni de captar recursos ni tiene problemas de salir al mercado.

"En las circunstancias actuales no aporta nada la salida a bolsa", recalcó Iglesias, enfatizando la "disciplina financiera" del banco en su gestión y la generación de dividendos para la Fundación. Además, ha enfatizado que el modelo de negocio es "rentable y sostenible a la vez".

Precisamente sobre la Fundación Ibercaja, el consejero delegado del banco detalló que el fondo de reserva, que es de obligada creación por la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, ha quedado constituido con unos 350 millones de euros. Además, de forma voluntaria, la Fundación está creando un segundo fondo "para tener autonomía financiera en el futuro".

Según Iglesias, este segundo fondo podría ser usado en el futuro en caso de que se materialice un escenario adverso tan severo como el que tienen que modelizar en los test de estrés inversos que está llevando a cabo el Banco Central Europeo (BCE). Así, la Fundación podrá seguir llevando a cabo su actividad social aunque el banco no reparta dividendos ni genere beneficios en varios años.

En todo caso, durante el encuentro por el 150º aniversario, el consejero delegado hizo hincapié en la "especial sensibilidad social" que tiene el banco. De los 1,7 millones de clientes que tiene, el banco da servicio a más de 400.000 que son mayores de 65 años.

También destacó que los fondos de inversión y planes de pensiones sostenibles y solidarios han donado 6,7 millones de euros a un total de 170 proyectos solidarios, así como que durante el año pasado se concedieron hipotecas a 22.000 jóvenes de menos de 35 años. Además, el banco da servicio a 54.000 clientes del sector primario y cuenta entre su cartera a 24.000 empresas clientes y 250.000 microempresas, comercios o autónomos, con un saldo agregado de 10.000 millones de euros en crédito.

El banco cuenta con una red de 892 oficinas repartidas en todo el territorio nacional, con especial arraigo en Aragón, en las que trabajan unos 5.200 empleados. La mitad de las oficinas está en el ámbito rural y más del 30%, en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.