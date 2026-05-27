Ibercaja anticipa un cambio en el mercado hipotecario con subidas de precios

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias (izquierda), y el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales, Enrique Barbero. - IBERCAJA

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha anticipado una subida de precios generalizada en el mercado hipotecaria, que se adaptaría a la subida de los costes de financiación que se ha ido produciendo en los últimos meses.

"El mercado hipotecario está empezando a cambiar. Estuvo competido todo el año pasado, marcado por el posicionamiento de una entidad líder que era muy agresiva en tarifas. Y cuando eres agresivo, todos los demás tienen que seguir la estela si no quieren perder posicionamiento", afirmó ayer martes en un encuentro con medios de comunicación con motivo del 150º aniversario del banco.

Pese a esto, Iglesias indicó que las entidades "se empiezan a mover" y ya ha habido cambios en los precios durante el primer trimestre que pueden anticipar una "subida general de tarifas" en el segmento hipotecario. El consejero delegado de Ibercaja explicó que la subida de precios se atribuye a una mejor adaptación de las entidades financieras a la subida de los costes de financiación que ha tenido lugar como consecuencia del conflicto con Irán.

Sobre la agresividad del mercado durante el año pasado, Iglesias citó a Bankinter como la única entidad que en la última parte del año pasado decidió "irse del mercado". De hecho, el propio banco informó el mes pasado de que había decidido priorizar dar crédito a empresas o en otras geografías debido al bajo precio de las hipotecas en España.

"Nosotros no podemos no prestar. Tenemos que estar presentes en el mercado hipotecario, buscando competir donde esté en cada momento el precio", afirmó Iglesias. El banquero recordó que Ibercaja tiene una larga trayectoria que permite incorporar en el precio la vinculación que acaba teniendo el cliente con el banco contratando otro tipo de productos a lo largo del ciclo de vida del crédito.

Sobre el coste de financiación, aunque el Banco Central Europeo (BCE) lleva sin tocar los tipos de interés desde junio de 2025, cuando bajó la tasa de depósito al 2%, en los últimos meses sí que ha habido cambios en el Euríbor, la tasa de referencia del mercado interbancario. Desde verano de 2025 hasta finales del año pasado se movió entre el 2,08% y el 2,26%.

Tras estallar el conflicto de Irán, la tasa ha acelerado su repunte al alza, anticipando en cierta medida una subida de tipos del banco central. Si en febrero estaba situada en el 2,221%, en marzo pasó al 2,565% y en abril, al 2,747%. Durante varios días de mayo ha llegado a superar el 2,8% en tasa diaria.

Preguntado por el estado actual del mercado inmobiliario, Iglesias descartó que se esté produciendo una burbuja. "Han subido mucho los precios, pero la ratio de esfuerzo no supera en media el 30%", subrayó. Además, el nivel de créditos hipotecarios que se dan por más de un 80% del valor del inmueble también es reducido.

Sobre la posibilidad de que el Banco de España decida plantear límites a la concesión de créditos, que es algo que el regulador está estudiando, el consejero delegado de Ibercaja recordó que es uno de los pocos bancos centrales que no ha aprobado un marco de restricciones de este tipo a nivel europeo.

"Al no existir una inadecuada concesión de riesgo hipotecario, todavía no se ha implantado ningún tipo de restricción. Aunque el Banco de España está en su papel de seguir supervisando por si en algún momento esta forma de conceder no se diera", subrayó Iglesias.