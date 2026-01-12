El Ibex 35 cae un 0,4% al mediodía, hasta los 17.500 puntos, ante posibles presiones a la Fed en EEUU

Archivo - Vista general del Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 caía en torno a un 0,42% al mediodía, situándose en los 17.574,2 enteros, después de que el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, haya relevado este pasado domingo que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso el pasado mes de junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo.

Los analistas de XTB explican que este episodio se inscribe en una tensión estructural entre la política de la Administración Trump y la política monetaria de la Fed. "El trasfondo es la presión política derivada de las decisiones de la Fed sobre tipos de interés, lo que reabre el debate sobre la independencia del banco central", agregan.

La reacción inmediata de los mercados (caídas en los futuros, fortalecimiento de activos refugio, como el oro, y la debilidad del dólar) refleja la "sensibilidad de los inversores ante cualquier señal de politización de la Fed".

"De confirmarse un uso instrumental de la vía judicial, el caso podría sentar un precedente relevante sobre los límites del poder ejecutivo en EEUU frente a una institución clave para la estabilidad financiera global. Si aún quedaba alguna duda sobre si los asesores dentro de la Administración Trump están presionando activamente para poner fin a la independencia de la Reserva Federal, ahora no debería haber ninguna duda", prosiguen los expertos.

También en EEUU se esperaba que la Corte Suprema dictara su fallo sobre la legalidad de los aranceles impuestos por EEUU a sus principales socios comerciales, si bien finalmente el tribunal decidió aplazar la decisión hasta este miércoles, 14 de enero.

Además, los inversores permanecen atentos a la evolución del precio del crudo tras la cumbre celebrada el viernes en la Casa Blanca con las grandes petroleras mundiales, entre ellas Repsol. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les reclamó inversiones milmillonarias en Venezuela para reactivar la producción en el país.

En concreto, el mandatario estadounidense instó a las petroleras a invertir unos 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) "de su propio dinero, no del Gobierno", para reactivar la producción en Venezuela.

Así las cosas, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, aseguró al presidente de Estados Unidos durante la reunión que la petrolera española está preparada para "invertir más en Venezuela" y "triplicar" su producción en los próximos dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias.

En el terreno empresarial español, Endesa distribuirá este lunes un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2025 por un importe de 0,5 euros brutos por acción. Además, ha trascendido un acceso no autorizado a su plataforma comercial, lo que ha resultado en la extracción de datos de los clientes relacionados con sus contratos, incluidos el documento de identidad y los medios de pago.

En este contexto, los mayores ascensos del Ibex 35 eran los de Indra (+1,28%), Inditex (+0,99%), Merlin (+0,89%), Ferrovial (+0,60%) y Rovi (+0,58%). Por el lado contrario, los descensos más pronunciados eran los de IAG (-2,33%), Acciona Energía (-2,14%), Grifols (-2,06%), Acciona (-2,04%) y Endesa (-1,38%).

Las principales Bolsas europeas se mantenían con signo mixto al mediodía, ya que Francfort subía un 0,25%, en tanto que Londres permanecía plano y Milán y París registraban caídas del 0,13% y del 0,23% respectivamente.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,41% en su cotización frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1685 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,237% con la prima de riesgo en los 38,5 puntos básicos.

Por último, en el mercado de materias primas, el precio del barril de crudo Brent, referencia europea, caía un 0,51%, hasta los 63,02 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, cedía un 0,66%, hasta los 58,73 dólares. Por su parte, el oro volvía a marcar máximos históricos al subir más de un 2% y llegar a os 4.600 dólares.