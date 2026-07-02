El Ibex 35 cierra con un nuevo máximo histórico, en los 19.671,8 puntos, tras subir un 1,37%

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves en los 19.671,8 puntos, lo que supone un nuevo máximo histórico para el selectivo tras impulsarse un 1,37%, y durante la jornada ha llegado a rozar los 19.800 enteros.

La sesión ha tenido un carácter alcista toda la jornada, aunque los inversores han tenido la atención puesta en los datos de empleo de Estados Unidos. El mercado laboral del país generó 57.000 puestos de trabajo en junio, bastante por debajo de los 148.000 nuevos empleos anotados el mes anterior, mientras que la tasa de desempleo cayó hasta el 4,2%, una décima menos que en mayo.

En clave geopolítica, la Casa Blanca aseguró en la noche de este miércoles que ha acordado con las autoridades de Irán reducir las tensiones durante la semana que viene en aras de avanzar en las negociaciones tras el acuerdo preliminar alcanzado el mes pasado "sin que vuelen los misiles".

En España, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comunicado que la Seguridad Social rompió en junio la barrera de los 22,4 millones de ocupados tras ganar una media de 128.533 cotizantes respecto al mes anterior (+0,6%), impulsada especialmente por el comercio y la hostelería, que sumaron más de 76.000 nuevos ocupados por la campaña de verano, así como por la afiliación de extranjeros, que creció en 86.630 cotizantes tras el proceso de regularización.

Igualmente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha indicado que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería.

Las subidas más abultadas en Bolsa han sido las de ArcelorMittal (+6,03%), Indra (+4,36%), Sacyr (+3,75%), Acerinox (+3,20%), Telefónica (+2,72%) e IAG (+2,31%). Del lado contrario se han situado Acciona (-1,47%), Merlin (-1,05%), ACS (-0,97%) y Solaria (-0,25%).

El optimismo ha sido común en el resto de los principales mercados europeos. Londres ha subido un 1,67%; París, un 1,65%; Fráncfort, un 2,16%; y Milán, un 1,60%.

El barril de Brent cotizaba en los 70,51 dólares al cierre de la sesión europea, un 1,50% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 67,49 dólares, un 1,60% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha cerrado en 3,397%, desde el 3,374% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo ha caído hasta los 49,3 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,62% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1447 dólares por cada euro.