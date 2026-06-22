El Ibex 35 conquista los 19.400 (+0,31%) en la media sesión ante el despeje de incertidumbres

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha arrancado la semana alcanzando los 19.407 puntos en la media sesión de este lunes, un 0,31% más, en un contexto en el que se han ido despejando incertidumbres para los mercados, como la guerra con Irán, la salida a Bolsa de SpaceX o las reuniones de los bancos centrales.

"Deberíamos disfrutar de una etapa de relajación inercial y suavemente alcista gracias a la ausencia de obstáculos (previsibles, al menos) y a un flujo de indicadores macro de relevancia media que, en su desenlace conjunto más probable, debería aportar un poco más de autoconfianza a un mercado muy tranquilo", han avanzado los analistas de Bankinter.

Pakistán y Catar, países mediadores en las negociaciones abiertas entre EEUU e Irán en la localidad suiza de Burgenstock, han afirmado esta madrugada que la primera sesión "se ha desarrollado en un ambiente positivo" y ha resultado en "avances alentadores".

"La primera sesión de conversaciones de alto nivel en el marco del Memorando de Entendimiento ha concluido", han indicado Islamabad y Doha en un comunicado conjunto en el que han subrayado que la cumbre "se ha desarrollado en un ambiente positivo y constructivo" y que "se han logrado avances alentadores", entre los que han destacado "la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas".

El único punto de incertidumbre ahora en el mercado pasa a ser Reino Unido, tras la dimisión de su primer ministro, Keir Starmer.

Por otra parte, en el terreno empresarial nacional pero fuera del Ibex 35, la empresa de servicios y proyectos de ingeniería multitecnológica Dominion ha comunicado que abonará el próximo 9 de julio un dividendo de 0,05 euros brutos por acción con cargo a reservas voluntarias.

De su lado, CIE Automotive abonará el próximo 7 de julio un dividendo complementario de 0,47 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, que se suma al dividendo a cuenta de la misma cuantía abonado el pasado mes de enero.

En este contexto, los principales valores alcistas en la media sesión eran IAG (+2,1%), Acciona Energía (+1,79%), BBVA (+1,59%), Repsol (+1,21%), Banco Sabadell (+0,77%) y Banco Santander (+0,69%). Del lado contrario se situaban Telefónica (-1,92%), Fluidra (-1,88%), Redeia (-1,7%), Puig (-1,67%) y Grifols (-1,16%).

De esta forma, el Ibex 35 era el 'farolillo verde' en la media sesión europea, ya que el resto de las principales plazas del Viejo Continente registraba descensos. Londres cedía un 0,08%; París, un 0,72%; Fráncfort, un 0,33%; y Milán, un 0,65%.

El barril de Brent se situaba en los 79,31 dólares, un 1,55% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 75,32 dólares, un 0,67% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,431%, frente al 3,455% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se estrechaba hasta 46,7 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,10% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1459 dólares por cada euro.