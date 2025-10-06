El Ibex 35 se mantiene en positivo (+0,09%) en la media sesión y se sitúa a las puertas de los 15.600

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 16 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

París cede un 1,6% tras la dimisión del primer ministro francés, Sébastien Lecornu

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con una ligera revalorización del 0,09% que le llevaba a situarse en los 15.599,4 enteros en la media sesión, con Solaria impulsado más de un 6%.

Los analistas de Renta 4 destacan las subidas del índice japonés Nikkei, de más del 5%, tras conocerse este fin de semana la elección de la nueva líder del LDP, Sanae Takaichi, que podría ser la nueva primera ministra de Japón. "La bolsa japonesa lee en positivo el sesgo fiscal más expansivo de Takaichi", señala.

También resalta las subidas en el precio del petróleo, tras la decisión de ayer de la OPEP+ de devolver al mercado unos 137.000 barriles al día, por debajo de los 500.000 barriles que se rumoreaban en el mercado. En la media sesión, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 1,70% y se situaba en los 65,63 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 1,70%, hasta los 61,93 dólares.

En el plano geopolítico, los inversores estarán pendientes de las negociaciones entre Israel y Hamás que se celebran este lunes en Egipto para calibrar si el acuerdo propuesto para Gaza "avanza adecuadamente".

Así, las mayores subidas del Ibex 35 se las anotaban Solaria (+6,28%), Acciona Energía (+4,72%). Acciona (+2,11%), Repsol (+1,66%) e Inditex (+1,01%). Por el lado contrario, los descensos más pronunciados en la media sesión eran los de Colonial (-1,55%), Bankinter (-1,52%), Grifols (-1,52%), BBVA (-0,61%), Unicaja (-0,60%) y Enagás (-0,56%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban con descensos: París perdía un 1,61%, tras la dimisión del primer ministro francés elegido hace apenas un mes, Sébastien Lecornu; Milán descendía un 0,26%; Londres un 0,20%; y Fráncfort, un 0,05%.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1663 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,267% con la prima de riesgo en los 53 puntos básicos.