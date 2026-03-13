El Ibex 35 pierde los 17.100 puntos en la semana, con el petróleo en 101 dólares

Archivo - Cartel que indica el edificio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la semana en los 17.059,30 puntos, lo que supone un retroceso del 0,05% y una caída del 0,47% este viernes como consecuencia del recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Israel en Irán, que ha espoleado el precio del petróleo al alza.

El principal selectivo español, que llegó a tocar los 17.500 puntos el pasado martes, registra un alza del 32,07% en los últimos doce meses, pero acumula un retroceso del 1,44% en lo que va de año como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo.

Al cierre de la Bolsa española, el precio del barril de Brent sube hasta ubicarse en los 101,22 dólares, un 0,80% más, un 1,40% menos. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, gana un 0,97%, hasta los 96,67 dólares.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global del suministro existente", pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

"Para ampliar el alcance global del suministro existente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorga una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente varado en el mar", ha anunciado el titular de la cartera, Scott Bessent, en una publicación en redes sociales.

En la misma, el secretario del Tesoro ha indicado que "esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no aportará beneficios financieros significativos al Gobierno ruso", alegando que Moscú "obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción".

Esta decisión de EEUU se suma a la ya adoptada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, y en la que Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil (el pasado lunes el Brent llegó a tocar los 118 dólares), se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde ya han sido atacados varios barcos petroleros.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

En este contexto, el Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) llevará a cabo los próximos 18 y 19 de marzo una sesión "extraordinaria" para abordar las repercusiones que tiene para el transporte marítimo el bloqueo en el estrecho de Ormuz y la inestabilidad en la región por los ataques de Irán contra los países del Golfo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

El analista de XTB, Manuel Pinto, señala que los inversores "empiezan a descontar la posibilidad de un shock energético global": "La duración del conflicto será el factor que determine las consecuencias que pueda tener para la economía real", agregó.

En este contexto, los valores que más han subido en el Ibex 35 son Repsol (+3,28%), Cellnex (+2,15%), Solaria (+1,61%), Endesa (+1,55%), Enagás (+1,55%) y Redeia (+1,48%). Del lado contrario se ubican ArcelorMittal (-4,28%), IAG (-2,22%), Fluidra (-1,95%), ACS (-1,90%), Inditex (-1,83%) e Acerinox (-1,82%).

El resto de los principales índices europeos también han cerrado la sesión en rojo: Londres se deja un 0,43%; París, un 0,91%; Fráncfort, un 0,60%; Milán, un 0,31%, y el Euro Stoxx 50 un 0,56 .

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotiza este viernes al cierre de los parqués europeos en rojo: el Dow Jones se deja un 0,01%, el S%P 500 retrocede un 0,36% y el Nasdaq, compuesto mayoritariamente por valores tecnológicos, pierde un 0,65%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanza el 3,490%, frente al 3,460% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán escalaba menos de un punto, hasta los 51,2 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro ha vuelto a depreciarse un 0,61% frente al dólar, hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1441 dólares por cada euro.

En relación a los valores refugio, el precio de la onza de oro ha descendido un 1,41% hasta situarse en los 5.053 dólares, mientras que el bitcoin se ha anotado una subida del 2% hasta los 71.804 dólares.

De cara a la semana que viene, los analistas de Bankinter han avanzado que la próxima semana mantendrán reuniones de tipos la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) y el Banco Central Europeo (BCE), que también actualizan sus estimaciones macro. Esto "podría aportar alguna información sobre su grado de preocupación", han asegurado los expertos del banco.

"En todos los casos lo determinante serán los mensajes que transmitan y su interpretación con respecto a la probable evolución futura de los tipos de interés", han recalcado.