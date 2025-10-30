El Ibex 35 pierde más de un 1% en la media sesión y se aleja de los 16.000 enteros

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, a 22 de marzo de 2021. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 perdía un 1,25% en el tramo medio de negociación, lo que le llevaba a alejarse de los 16.000 puntos, en una jornada cargada de referencias tanto macroeconómicas como empresariales y tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de EEUU de bajar los tipos en 25 puntos básicos, algo ya descontado por el mercado.

Sin embargo, los mercados están reaccionando al discurso del presidente del banco central, Jerome Powell, en el que abrió la posibilidad de no realizar un nuevo recorte en la reunión de diciembre, algo que sí estaban esperando los inversores.

Renta 4 también resalta las cifras "mixtas" que dieron ayer tres de las principales tecnológicas estadounidenses y que han generado dudas entre los inversores: Microsoft, cuya cotización anticipa una caída 4% antes de que abran; Meta, que perdió un 7%; y Alphabet, cuya cotización subió un 6% gracias a unos resultados mejores de lo esperado.

Como contrapunto positivo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado hoy que ha alcanzado un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se ha reunido en Corea del Sur, por el que reducirá sus aranceles impuestos en represalia por el tráfico de fentanilo del 20% al 10% con carácter inmediato.

Hoy también se ha conocido que el Banco de Japón ha mantenido sus tipos sin cambios en el 0,5%, en línea con lo esperado, una decisión que también se prevé que tome el Banco Central Europeo (BCE) en un par de horas. El nivel de las tasas oficiales en la eurozona se mantendrán presumiblemente en el 2%.

También en Europa se ha publicado el PIB del tercer trimestre que muestra un crecimiento de la euconomía de la eurozona del 0,2%, frente a la expansión del 0,1% observada en los tres meses anteriores. Sin embargo, sigue lejos del 0,6% registrado en el primer trimestre de 2025. En el caso de los Veintisiete, el PIB avanzó un 0,3% entre julio y septiembre en comparación con los tres meses anteriores. Además, con respecto al tercer trimestre del año pasado, el PIB aumentó un 1,3% en la zona euro y un 1,5% en el conjunto de la UE.

En el ámbito empresarial español, varias compañías del Ibex 35 han dado a conocer sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del año antes de la apertura de los mercados: BBVA ha informado de un beneficio de 7.978 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,7%, mientras que Repsol ganó 1.177 millones de euros, un 34% más que el año anterior.

Por su parte, Indra cerró el periodo con unas ganancias netas de 291 millones de euros, lo que supone un incremento del 58%, al tiempo que Fluidra registró un beneficio de 163 millones de euros, un 33% más.

En este contexto, el Ibex 35 se situaba en los 15.947,5 enteros con Fluidra como valor alcista con una subida del 2,94%. Le seguían Aena (+1,30%), Ferrovial (+1,24%) y Endesa (+0,78%). Por el lado contrario, BBVA liderada las caídas, con un descenso del 2,56%, seguido por Banco Santander (-2,27%, excluyendo el efecto 'exdividend'), Rovi (-2,45%), Cellnex (-2,31%) y Solaria (-1,72%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban también con caídas. En concreto, Milán perdía un 0,86%; París, un 0,75%; Londres, un 0,47%; y Fráncfort, un 0,21%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,65% y se situaba en los 64,50 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cedía un 0,61%, hasta los 60,11 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1611 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,167% con la prima de riesgo en los 51,1 puntos básicos.