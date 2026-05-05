El Ibex 35 remonta un 1,27% y roza los 17.600 puntos, pendiente de los resultados y de Oriente Próximo

Archivo - Instalaciones del Palacio de la Bolsa de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 1,27% en la media sesión de este martes, hasta situarse en los 17.577,10 puntos, en un contexto marcado por la situación geopolítica en Oriente Próximo y la publicación de los resultados empresariales en España.

Estados Unidos puso ayer en marcha lo que su presidente, Donald Trump, ha calificado como 'Proyecto Libertad', una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz.

El comandante del Comando Central (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, ha afirmado que la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado múltiples misiles de crucero, drones y lanchas rápidas contra los buques que está protegiendo EEUU en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, ha afirmado que ha habido lanzamientos de "drones contra buques mercantes", que también han sido diana de "seis lanchas rápidas iraníes", neutralizadas todas ellas con helicópteros. De hecho, el jefe del CENTCOM ha asegurado que las fuerzas estadounidenses han "neutralizado todas y cada una de esas amenazas mediante la aplicación precisa de municiones defensivas".

Por su parte, las autoridades de Irán han tachado este martes de "falsa" la afirmación del Ejército de EEUU de que sus fuerzas han neutralizado lanchas rápidas iraníes, alegando que "ninguna embarcación de combate de la Guardia Revolucionaria ha sido alcanzada" y que, en realidad, los militares norteamericanos "han matado a cinco civiles" que viajaban de Omán a la costa iraní en "dos pequeñas embarcaciones".

El presidente Donald Trump ha restado importancia a estos 19 proyectiles lanzados contra Emiratos Árabes Unidos supuestamente por Irán y ha puesto de relieve que no han causado daños de importancia.

"La mayoría fueron derribados", ha afirmado Trump durante un acto por la Semana del Pequeño Negocio celebrada en la Casa Blanca. "Uno pasó. No ha habido daños importantes", ha planteado. En cambio, ha instado a Corea del Sur a "tomar medidas" por el ataque a uno de sus buques mercantes.

En el plano 'macro', el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo.

Por otra parte, la Seguridad Social rompió en abril la barrera de los 22 millones de ocupados tras ganar una media de 223.685 cotizantes respecto al mes anterior (+1%), impulsada especialmente por la hostelería, que sumó más de 111.000 nuevos ocupados por las contrataciones de la Semana Santa.

En paralelo, se ha conocido que el Tesoro Público español ha colocado este martes 6.463 millones de euros en una nueva subasta de letras a seis y doce meses, en el rango máximo previsto, y lo ha hecho rebajando la rentabilidad a medio año pero elevándola a un año hasta los niveles más altos desde septiembre de 2024.

En el terreno empresarial, Banco Sabadell cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 347 millones de euros, un 29,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, por "el comportamiento ya anticipado del margen de intereses en el primer trimestre, menores comisiones, y por costes no recurrentes del nuevo plan de prejubilaciones".

Asimismo, Unicaja obtuvo un beneficio de 161 millones en el conjunto del primer trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 1,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En este contexto, Indra encabezaba los repuntes en la media sesión (+4,93%), seguido de ACS (+4,76%), IAG (+2,13%), CaixaBank (+1,98%), Unicaja (+1,88%) y Ferrovial (+1,86%). En el otro extremo, solo cuatro valores cotizaban en 'rojo': Solaria (-1,02%), Cellnex (-0,63%), Logista (-0,37%) y Grifols (-0,11%).

El resto de los principales parqués europeos recuperaba a media sesión parte de lo perdido en la jornada de este lunes, a excepción del británico FTSE 100, que perdía un 1%. Por su lado, el francés Cac 40 avanzaba un 0,69%, el alemán Dax un 1,11%, el italiano FTSE MIB un 2,07% y el Euro Stoxx 50 un 1,36%.

En el terreno de las materias primas, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, descendía un 1,30%, hasta situarse en los 112 dólares, mientras que el barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía un 2,05%, hasta los 104 dólares.

En el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,533%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 46,95 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,03% frente al dólar y se intercambiaba a 1,1689 'billetes verdes'.