El Ibex 35 sube un 0,49% y no logra mantener los 18.400 puntos al cierre

Archivo - Interior del edificio de la bolsa, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con un alza del 0,49%, hasta situarse en los 18.380,9 puntos, a pesar de que durante la jornada ha llegado a acercarse a los 18.450 enteros.

"Un acuerdo entre Irán/EEUU parece vislumbrarse en el corto plazo, aunque todavía sin materializarse (...). En este contexto, es difícil que las bolsas tomen una dirección clara", han afirmado los analistas de Bankinter.

En el ámbito 'macro', antes de la apertura del mercado se ha publicado que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 9% en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 46.661 préstamos, su mayor cifra en un mes de marzo desde 2010, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el Tesoro Público español ha adjudicado este miércoles 13.000 millones de euros en una nueva emisión sindicada de obligaciones del Estado a 10 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2036, con una demanda que supera los 130.000 millones de euros.

En el terreno empresarial, el miércoles se ha conocido que CVC ha vendido su participación del 13,8% en Naturgy por 3.821,4 millones de euros mediante una colocación privada de un paquete del 11,08% del capital y la liquidación de otro 2,72% que poseía en derivados.

Asimismo, Indra ha comunicado que ratificará en su junta de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 30 de junio en segunda convocatoria, al recién nombrado consejero delegado (CEO) Josep María Recasens como consejero ejecutivo de la firma.

Los accionistas abordarán también la ratificación y reelección del presidente de la compañía desde principios del mes de abril, Ángel Simón Grimaldos, como consejero 'otro externo', así como el nombramiento de Magdalena Jacoba Bertram López como consejera dominical en representación de Amber Capital, el tercer mayor accionista de Indra con una participación de algo más del 5%, tras vender un 2% el pasado mes de febrero.

El nombramiento de Bertram llega tras la dimisión este pasado martes del anterior consejero de Amber, Pablo Jiménez de Parga.

Los mayores ascensos en la sesión de este miércoles han sido los de Puig (+3,67%), Inditex (+3,23%), IAG (+2,81%), Aena (+1,91%) y Amadeus (+1,91%). Del lado contrario, Sabadell ha caído un 15,45% por el efecto técnico de excluir su 'macrodividendo'. Por detrás se han situado Naturgy (-4,01%), Acciona Energía (-3,49%), Solaria (-3,35%), Acciona (-3,01%) y Repsol (-2,55%).

La evolución ha sido mixta en el resto de bolsas europeas. Londres ha subido un 0,13% y París, un 0,43%. En cambio, Fráncfort se ha dejado un 0,03% y Milán ha caído un 0,64%.

El barril de Brent cotizaba en 96,2 dólares al cierre de la sesión europea, un 3,45% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 90,25 dólares, un 3,87% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años se ha mantenido casi sin cambios en el 3,407%. Así, la prima de riesgo se ha reducido en dos décimas, hasta los 42 puntos básicos.

El euro también evolucionaba casi sin cambios frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1629 dólares por cada euro.