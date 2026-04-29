El Ibex mantiene los 17.600 puntos tras caer un 0,74%, con la vista puesta en la Fed y en el crudo

Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este miércoles con un descenso del 0,74%, hasta situarse en los 17.642,80 puntos, en una jornada influenciada por la subida de los precios del petróleo, la lluvia de resultados empresariales en España y la reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés).

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha desinflado al cierre de las Bolsas europeas hasta los 105,61 dólares, un 5,70% más, después de superar los 115 dólares durante la jornada, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 105,65 'billetes verdes' después de avanzar un 5,69%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado este miércoles a Irán que "espabile pronto" de cara a llevar a buen puerto un proceso de negociaciones para un acuerdo que ponga fin a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país, ante el estancamiento del diálogo por las diferencias entre las partes.

"Irán no logra organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", ha dicho el mandatario estadounidense en un mensaje en redes sociales, donde ha adjuntado una imagen creada por inteligencia artificial en la que se le ve sujetando un fusil de asalto con un fondo de explosiones y el mensaje: "Se acabó el señor simpático".

También en el plano internacional, los inversores seguirán con atención este miércoles la reunión de Fed. Por su parte, mañana jueves será el turno del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra.

Sobre esta cuestión, los analistas de Renta 4 recuerdan que esta será la última reunión de la Fed con Jerome Powell al frente, que será sustituido a mediados de mayo por Kevin Warsh. "En función de cómo evolucione la situación a futuro, podríamos ver algún recorte de tipos en 2026 para reforzar el empleo (dado su doble objetivo de inflación controlada y pleno empleo) y acercar tipos al nivel neutral", señalan.

En esta ocasión, la reunión del BCE será la última para el actual vicepresidente de la autoridad monetaria europea, Luis de Guindos, ya que su mandato vence el próximo 31 de mayo y el Consejo de Gobierno no se reúne de nuevo para tomar nuevas decisiones sobre el precio del dinero hasta el 11 de junio.

En el plano 'macro' español se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

En el ámbito empresarial, Santander obtuvo un beneficio neto de 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 60,3% en comparación con el mismo periodo de 2025, aunque estas cifras tienen en cuenta el impacto de la plusvalía por la venta de Polonia.

Respecto a las energéticas, Naturgy ganó 530 millones en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 4,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Iberdrola, por su parte, logró un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de euros de hace un año.

Además, Redeia informó este miércoles, antes de la apertura de la Bolsa, que obtuvo un beneficio neto de 140,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 1,8% con respecto al ejercicio anterior.

Por otra parte, Amadeus comunicó su intención de adquirir Idemia Public Security (IPS), proveedor de prestación de servicios de biometría e identidad con sede en Francia, por 1.200 millones de euros. Se espera que la operación quede cerrada a mediados de 2027.

Asimismo, Aena indicó que obtuvo un beneficio neto de 329,4 millones en el primer trimestre del año, cifra un 9,3% superior a la del mismo periodo de 2025, al tiempo que Iberdrola ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 1.711,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 14,6% con respecto a los 2.004,3 millones de hace un año.

En este contexto, solo siete valores finalizaron la jornada en 'verde': Mapfre (+2,14%), Repsol (+1,43%), Banco Sabadell (+1,04%), Banco Santander (+1,04%), Acerinox (+0,53%), CaixaBank (+0,47%) y ACS (+0,25%). En el extremo opuesto, Solaria encabezó los descensos (-3,72%), seguida de Aena (-3,22%), Fluidra (-2,91%), Naturgy (-2,89%), Puig (-2,73%) y Acciona Energía (-2,49%).

El resto de los principales parqués europeos cerraron con pérdidas: el británico FTSE 100 perdió un 1,16%, el francés Cac 40 un 0,39%, el alemán Dax un 0,27%, el italiano FTSE MIB un 0,51% y el Euro Stoxx 50 un 0,34%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba en 'rojo': el Dow Jones se dejaba un 0,76% al cierre de las Bolsas del Viejo Continente, el S&P 500 retrocedía un 0,11% y el Nasdaq, índice especializado en tecnología, descendía un 0,18%.

Por otra parte, el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,568%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual vencimiento-- hasta los 46,06 puntos básicos.

En tanto, en el mercado de divisas, el euro se depreciaba frente al dólar un 0,14% hasta intercambiarse por 1,1696 'billetes verdes'.

Respecto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 1,13% hasta los 4.556 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, avanzaba un 0,31% hasta, los 76.289 dólares.