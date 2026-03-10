El Ibex sube un 3,05% hasta rozar los 17.500 puntos, con el crudo al filo de los 90 dólares

Archivo - Cartel que indica el edificio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con un alza del 3,05%, hasta los 17.445 puntos, con el crudo Brent a la baja, hasta situarse por debajo de los 90 dólares, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que la ofensiva contra el país centroasiático está "prácticamente terminada".

"Creo que la guerra está prácticamente terminada", afirmó en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS, porque "no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar". "Se va a terminar muy rápido", subrayó.

En este contexto, desde Renta 4 han señalado que cualquier acontecimiento que permita intuir una extensión de la guerra en Oriente Próximo podría intensificar las caídas en mercado, subidas de las TIR de los bonos, aumento del precio del petróleo y apreciación del dólar.

Las declaraciones positivas acerca del conflicto realizadas por Trump han alentado a Wall Street, que al cierre de la sesión bursátil en Europa repuntaba ligeramente. Así, El Dow Jones subía un 0,62%, el S&P 500 un 0,43% y el Nasdaq, el índice especializado en tecnología, registraba un alza del 0,66%.

Asimismo, los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo, según la cadena estadounidense 'CNBC'.

Respecto a la estrategia energética europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado una propuesta para desarrollar reactores nucleares modulares pequeños y ha adelantado la creación de una garantía de 200 millones de euros para movilizar inversión privada en "tecnologías nucleares innovadoras".

En el terreno empresarial, Repsol ha actualizado sus métricas operativas y financieras para el periodo 2026-2028, con un plan "selectivo" de inversiones de entre 8.500 y 10.000 millones de euros hasta 2028, enfocado a proyectos ya aprobados por la compañía. La energética prevé distribuir 3.600 millones de euros en dividendos en efectivo en los próximos tres años.

Al cierre de la jornada, la compañía ha caído un 1,05%, en línea con otros descensos sufridos por empresas del sector a nivel mundial, como Exxon Mobil (-0,47%), Eni (-0,31%), Chevron (-0,35%), Shell (-0,69%) o Galp (-1%) por el encarecimiento de los hidrocarburos.

Los valores que más han subido han sido ArcelorMittal (+7,41%), Banco Santander (+5,73%), IAG (+5,13%), Acciona Energía (+4,98%), BBVA (+4,78%) y Solaria (+4,75%). Del lado contrario, solamente tres valores han finalizado con caídas: Grifols (-1,94%), Repsol (-1,05%) y Amadeus (-0,45%).

El resto de los principales parqués europeos también han recuperado parte de lo perdido en días anteriores: Londres subió un 1,52%; París, un 1,84%; Fráncfort, un 2,30%; y Milán, un 2,76%.

En el terreno de las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, ha suavizado la escalada registrada esta última semana con un recorte del 16,95% hasta situarse en los 87 dólares al cierre de las Bolsas europeas, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ha registrado una disminución del 2,82% hasta los 83 dólares.

Los contratos de futuros europeos de gas natural, que se negocian en la plataforma TTF, han caído un 17,10%, hasta los 46,80 euros por megavatio hora.

En el terreno macro, el Tesoro Público español ha colocado este martes 2.999,3 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por ambas referencias, según los resultados publicados por el Banco de España.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanza el 3,395%, frente al 3,345% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se reduce en casi tres puntos, hasta los 45,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantiene prácticamente estable respecto al dólar, cotizando con un tipo de cambio de 1,1646 dólares por cada euro.

Por otra parte, el precio de la onza de oro, valor refugio en momentos de incertidumbre, sube un 2,62% hasta situarse en los 5.237 dólares, mientras que el bitcoin logra mantenerse por encima de los 70.000 dólares al ubicarse en los 71.220 dólares tras subir un 3,27%.