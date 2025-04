El importe retirado en cajeros se sitúa en 127.485,9 millones de euros en 2024 y alcanza máximos históricos

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El importe total de las operaciones de retirada de efectivo en España alcanzó los 127.485,9 millones de euros a cierre de 2024, lo que supone un incremento del 2,08% respecto a 2023 y alcanzar máximos históricos, según los datos publicados por el Departamento de Sistemas de Pago División de Vigilancia y Análisis de Infraestructuras del Banco de España correspondientes a 2024.

Sin embargo, dichas cifras revelan que el número total de operaciones se redujo un 1,45%, situándose en 683,39 millones, siendo el importe medio por operación de retirada en cajero 186,5 euros, lo que refleja un aumento respecto a los 180,7 euros registrados en 2023.

Esta tendencia, según ha indicado la Plataforma Denaria en un comunicado este martes, deja patente el impacto de la reducción del número de cajeros en muchas zonas del país, lo que obliga a los ciudadanos a retirar más efectivo en cada transacción.

NECESIDAD DE AUMENTAR LA FACILIDAD DE ACCESO AL DINERO FÍSICO

"Esta es la mayor cifra de dinero retirado en cajeros de la historia de España, lo que confirma que los ciudadanos quieren disponer de efectivo a pesar de las dificultades crecientes en el acceso y uso", manifiestan desde la entidad, que considera que sigue siendo "muy necesario aumentar la facilidad de acceso al dinero físico en todo el país para que la distancia deje de ser un inconveniente".

Por trimestres, los datos muestran que en el primer trimestre de 2024 se retiraron 29.471,96 millones de euros, en el segundo trimestre 32.397,61 millones, en el tercer trimestre 32.047,26 millones y en el cuarto trimestre 33.569,07 millones. En todos los periodos se observa una disminución en el número de operaciones, pero un aumento en el importe medio retirado, al tiempo que el número de operaciones también experimentó una reducción a lo largo del año.

Así, en el primer trimestre se registraron 159,97 millones de operaciones, en el segundo trimestre 169,44 millones, en el tercer trimestre 176,02 millones y en el cuarto trimestre 177,96 millones. A pesar de la caída interanual del 1,45%, se aprecia un ligero incremento en el número de operaciones en la segunda mitad del año, aunque sin compensar la tendencia general a la baja.

En este contexto, desde Denaria hacen un llamamiento a las administraciones y entidades financieras para que refuercen las infraestructuras de acceso al efectivo y eviten que la distancia a los cajeros se convierta en un obstáculo para su uso. "El dinero en efectivo es un derecho de todos los ciudadanos y su acceso no puede verse comprometido por la falta de disponibilidad de cajeros", afirman desde la plataforma.

Por último, cabe recordar que el importe de retirada de efectivo en cajeros automáticos facilitado por el Banco de España que incluye las operaciones realizadas en cajeros de las entidades de depósito, de empresas no bancarias, así como de entidades financieras que no son de depósito, no constituyen el total del monto de obtención de efectivo en España.

A estos datos habría que sumar las operaciones realizadas en ventanilla en las oficinas bancarias y la utilización de otras formas de acceso a los servicios bancarios como son los agentes financieros, las oficinas móviles, las oficinas de Correos y el cash back.