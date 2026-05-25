La inflación, la regulación MiCA y la presión financiera sobre hogares impulsan la demanda cripto en España

Archivo - La inflación, la regulación MiCA y la presión financiera sobre los hogares impulsan demanda cripto en España. - Fernando Gutierrez-Juarez/dpa - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación de una inflación persistente, la presión de las finanzas de los hogares y la aceleración de la regulación europea MiCA está aumentando significativamente la demanda de servicios de criptomonedas de nivel institucional en España, según un estudio elaborado por Crypto Finance, que pertenece al Grupo Deutsche Börse.

La firma asegura que los recientes acontecimientos macroeconómicos del mes de abril reforzaron la integración de las criptomonedas en la infraestructura financiera tradicional, en lugar de funcionar como un mercado especulativo paralelo.

En palabras del director ejecutivo de Crypto Finance, Stijn Vander Straeten, el debate en torno a las divisas digitales ya no se centra en la especulación minoristas: "El mercado se centra cada vez más en la infraestructura regulada, la participación institucional y en cómo los sistemas basados en blockchain se integran en el sector financiero en general".

En el cuarto mes del ejercicio, la presión inflacionista volvió como consecuencia de los mercados energéticos y del conflicto en Oriente Próximo.

Así, en España, asegura Vander Straeten, la compañía está observando cómo el alza de los precios energéticos repercute directamente en la gestión de tesorería, la planificación de la liquidez y los costes operativos de las empresas y las instituciones financieras.

"La volatilidad de la inflación está cambiando la forma en que las instituciones conciben los sistemas de liquidación, las operaciones de tesorería y la diversificación de activos, especialmente en un entorno de bajos tipos de interés que limita la capacidad de los inversores para mitigar su impacto sobre sus activos", especifica.

Por otra parte, las autoridades españolas ampliaron el período de transición del reglamento MiCA hasta junio, mientras que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sigue evaluando un número cada vez mayor de solicitudes de autorización presentadas por empresas del sector de las criptomonedas e instituciones financieras.

Según el estudio, estos cambios están contribuyendo a una mayor aceptación de los activos digitales. "Para captar esta demanda y retener el capital de los clientes, las principales instituciones españolas están entrando activamente en el espacio de los activos digitales", agrega, de ahí que bancos como BBVA y Santander hayan dado el paso para ofrecer custodia de criptoactivos y exposición basa en fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés).