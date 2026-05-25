Asociación de Víctimas de Adamuz pide la dimisión de Puente y del presidente de Adif: "Daría algo de paz"

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper Pereira, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España, en el Senado, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, ha pedido este lunes la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, por el accidente ferroviario de Adamuz, que provocó el fallecimiento de 46 personas y decenas de heridos.

"Ha habido un suceso, hay 46 personas que ya no están y hay que asumir responsabilidades desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho", ha declarado Samper, quien ha señalado que la culpa no es "de una sola persona", sino que hubo "una cadena de despropósitos", y que la asunción de responsabilidades "algo de paz daría" a las víctimas.

En concreto, ha señalado como "últimos responsables" al ministro de Transportes y al presidente de Adif. Por un lado, ha compartido que ya en su momento le dijo a Óscar Puente que debía dimitir, a lo que el titular de la cartera le habría respondido que él no soldó el raíl sobre el que se produjo el descarrilamiento. "Nos quedamos estupefactos con la respuesta", admite Samper.

Por otro, cuenta que el presidente de Adif, "el único que ha pedido perdón", afirmó que no iba a dimitir hasta que hubiese resolución judicial. Sin embargo, la asociación no considera necesario que "haya que esperar" a que se concluya la investigación.

Además, ha mostrado su sorpresa por la retirada de material por parte de Adif, ha criticado que "hay evidencias más que claras de que el carril llevaba roto mas de 22 horas" y ha exigido que se trabaje como prioridad en el desarrollo de sistemas que permitan detectar las roturas de carriles: "Es fundamental; que se haga ya".

Mario Samper ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, para informar sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.

Durante la misma, ha sostenido que no le parece "seguro" el transporte ferroviario español en la actualidad y ha lamentado que "la marca España ahora mismo en relación al ferrocarril no tiene mucho que decir".

Asimismo, ha enfatizado que las víctimas necesitan "saber la verdad ya" y "de forma transparente" y que tienen "mucho miedo de que esto se olvide", y ha demandado indemnizaciones económicas más rápidas y para la totalidad de los viajeros de los trenes impactados, pues considera que todos son víctimas y heridos: "No nos podemos perder en la burocracia, debería ser algo mucho más ágil", advierte.

Por último, ha avisado de que "las instituciones han llegado muy tarde" y ha llamado a los partidos políticos a que "trabajen conjuntamente, pero conjuntamente, con el Gobierno que esté, para mejorar el ferrocarril".