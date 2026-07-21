Las infraestructuras globales de los mercados financieros alcanzarían los 200.000 millones de euros en 2030

Archivo - Las infraestructuras globales de los mercados financieros alcanzaría los 200.000 millones de euros en 2030. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La industria global de las infraestructuras de los mercados financieros podría alcanzar unos ingresos comprendidos entre los 177.000 y 229.000 millones de dólares (154.000 y 220.000 millones de euros) para 2030.

Este sector registró una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) cercana al 15% entre 2020 y 2025, hasta conseguir unos ingresos cercanos a los 131.000 millones de dólares (114.000 millones de euros).

El desempeño de esta industria en los últimos cinco años estuvo impulsado por el incremento de la volatilidad de los mercados, la profundización de los mercados de capitales, la creciente participación de los inversores minoristas, la integración de activos físicos en los mercados financieros y la continua demanda de soluciones de gestión de riesgo, según el informe 'Global Financial Market Infrastructure', elaborado por Oliver Wyman.

La firma prevé que el sector mantenga un crecimiento anual de hasta el 8% hasta 2030, si bien una adopción más rápida de la inteligencia artificial (IA), unida a la expansión de la tokenización, podría elevar ese ritmo hasta el 12% anual.

Así, alrededor del 35% de los ingresos actuales del sector podrían trasladarse a nuevas infraestructuras digitales, mientras que la expansión de activos podría generar un potencial adicional de 25.000 millones de dólares (21.888 millones de euros) en ingresos brutos y compensaría las pérdidas asociadas a la transformación de los modelos tradicionales.

En paralelo, el 9% de los ingresos, equivalente a 12.000 millones de dólares (10.506 millones de euros), está expuesto directamente al impacto de la IA, y otro 16% se vería en riesgo si las empresas no adoptan medidas de adaptación.

El informe apunta que la IA podría reducir los costes en más de un 20%, aumentando el margen Ebitda del sector del 54% al 63% hasta 2030, y generaría cerca de 9.000 millones de dólares (7.879 millones de euros) en ingresos adicionales mediante el desarrollo de nuevos productos, la implantación de nuevos modelos de monetización y un mayor aprovechamiento de los productos impulsado por agentes de IA.

Asimismo, la firma apunta un potencial importante para los mercados de predicción que podría generar unos ingresos anuales de entre 13.000 y 19.000 millones de dólares (11.379 y 16.632 millones de euros).

"El desarrollo de estos mercados requerirá infraestructuras capaces de proporcionar reglas de funcionamiento claras, gobernanza, datos fiables, mecanismos de supervisión, compensación y liquidación que permitan su adopción institucional", señala.

Oliver Wyman también ha advertido sobre la necesidad de que las organizaciones reevalúen sus estrategias de crecimiento: el sector ha invertido 103.000 millones de dólares (90.156 millones de euros) en fusiones y adquisiciones, de los cuales 88.000 millones de dólares (77.025 millones de euros) se destinaron a empresas de datos y tecnología.

El estudio concluye que la próxima etapa de crecimiento del sector estará determinada no solo por la evolución de los mercados financieros, sino también por la capacidad de las organizaciones para incorporar nuevas tecnologías, reforzar sus ventajas competitivas y responder a la creciente complejidad del sistema financiero global.