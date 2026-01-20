ING también incorpora la tecnología RCS para atajar fraudes en los mensajes a móviles de clientes

Archivo - Sede de ING en la calle Génova (Madrid) con el logo de la entidad. - ING - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

ING ha decidido implantar la tecnología de avisos y mensajes enriquecidos (Rich Communication Services, RSC, en inglés) en sus comunicaciones con los clientes, según ha informado en un comunicado.

Con esta tecnología se garantiza la verificación instantánea del remitente, lo que evita los casos de fraude basados en suplantación de identidad mediante mensajes de texto a móviles.

Esta misma semana, BBVA ya anunció que incorporaba esta tecnología. En el mes de diciembre, Bankinter también decidió incorporarla en sus comunicaciones con clientes.

"A través de RCS, los mensajes enviados por ING se muestran asociados a un perfil corporativo verificado. De este modo, los clientes pueden comprobar de forma clara que la comunicación procede realmente del banco", ha explicado la entidad financiera.