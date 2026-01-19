Invesco apuesta por Europa en 2026, incluyendo España, frente a EEUU

Archivo - Logo de la gestora de fondos de inversión Invesco - INVESCO - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Invesco apuesta en 2026 por aumentar la inversión en Europa, incluyendo España, frente a Estados Unidos, por las elevadas concentraciones que tienen algunas de sus compañías, especialmente las tecnológicas.

En su presentación de perspectivas para 2026 que ha celebrado este lunes en Madrid, la firma ha explicado que 2025 ha sido un año marcado por la incertidumbre, pese a lo cual casi todos los activos de riesgo consiguieron fuertes rentabilidades, "como si no pasara nada".

Para la directora de ETFs para Iberia, Latinoamérica y US Offshore de Invesco, Laure Peyranne, las condiciones del mercado de 2025 van a seguir en 2026, un ejercicio que, para la firma, estará marcado por dos ideas: resiliencia, del sector privado ante las tensiones geopolíticas y la crisis económica, y reequilibrio, ante las elevadas valoraciones en EEUU.

Así, la entidad señala que ha comenzado 2026 con "optimismo", aunque reconoce las tensiones geopolíticos y los riesgos económicos. Cree que el mundo está actualmente atravesando un ciclo económico expansivo y que el crecimiento mundial en 2026 superará al de 2025.

En Europa, el motor de crecimiento será el mayor gasto público previsto, sobre todo en Alemania, que ya ha anunciado sus planes para incrementar la inversión en defensa y en infraestructuras. En EEUU, Invesco señala que el crecimiento estará en torno a un 3% y que la política de la Administración Trump está a favor de estimular el crecimiento, con bajadas de impuestos, reducción del precio del petróleo y límite a los precios de las tarjetas de crédito. En China, Invesco destaca el impulso a los mercados financieros para canalizar el ahorro.

Es en este contexto, donde se une la debilidad del dólar, es en el que la firma apuesta por un reequilibrio de las carteras de inversión desde EEUU hacia otras regiones, incluyendo Europa y mercados emergentes.

En Europa, la firma se muestra positiva hacia empresas de defensa, infraestructuras, energía y 'utilities' en general. También se ha mostrado a favor de las empresas de telecomunicaciones que están desarrollando el 5G.

Dentro de la región europea, los directivos de Invesco han señalado que sus gestores están "positivos" con la bolsa española, después de que su principal índice, el Ibex 35, cosechase ya una revalorización de casi el 50% en 2025.

En mercados emergentes, Invesco cree que tienen valoraciones más atractivas, aunque avisa de que hay "grandes variaciones" dentro de este grupo. Para esta geografía, sí apuesta por tendencias estructurales como la inversión en inteligencia artificial, especialmente en China.

En cambio, en EEUU, prefiere salir "un poco" del sector tecnológico por las elevadas valoraciones y concentración que tienen las '7 magníficas' (Amazon, Apple, Google, Meta, Tesla, Nvidia y Microsoft) y centrarse, en cambio, en compañías 'cíclicas', en inversión 'value' y en empresas de pequeña y mediana capitalización que pueden hacerlo bien en el actual entorno estadounidense.

DEBILIDAD DEL DÓLAR

Por otro lado, la entidad cree que el dólar se mantendrá débil en 2026 y no descarta que caiga a los 1,125 'billetes verdes' en su cruce con el euro.

Esta debilidad, según ha explicado el director de Distribución de Fondos para Iberia de Invesco, Fernando Fernández-Bravo, está provocando que el oro esté ganando fuerza como activo refugio para los bancos centrales y cree que el euro u otras monedas de países emergentes podrían también fortalecerse como refugio en los próximos años.

Además, también respalda el crecimiento de los mercados emergentes, ya que un dólar débil permite a estos países el poder bajar tipos o financiarse más barato.

EMPRESAS DE IA

Invesco también ha abordado la situación de las empresas de inteligencia artificial en EEUU. Ha explicado que esta tecnología ha dominado las rentabilidades de la renta variable mundial en los últimos años, pero considera que los riesgos de rentabilidad inferior han aumentado a medida que la concentración --en torno a las grandes tecnológicas-- alcanza máximos en varias décadas.

Cree que la inversión en IA puede continuar, pero que ahora la rentabilidad "debería estar impulsada cada vez más por el crecimiento de los beneficios y no por la escalada de las valoraciones". Por tanto, es partidario de reequilibrar las carteras para sortear mejor los crecientes riesgos de concentración y valoración y destaca otras oportunidades de IA a valoraciones más atractivas, en particular los valores tecnológicos chinos.

En cuanto a crédito privado, Invesco cree que sigue siendo una "opción atractiva" para diversificar la inversión, ya que los tipos de interés básicos se mantienen por encima de los niveles anteriores a la pandemia y la mejora de las perspectivas tanto de los activos inmobiliarios subyacentes como de los flujos de caja de los prestatarios del mercado medio debería permitir que el crédito privado funcione bien de cara a 2026.

Por último, la gestora ha remarcado las oportunidades que pueden ofrecer los metales industriales ante el desarrollo de las infraestructuras energéticas, que puede traducirse en una "fuerte demanda".