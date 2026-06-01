Javier Rodríguez Soler (BBVA), entre los 50 financieros más innovadores del mundo, según 'American Banker'

Archivo - El responsable Global de Sostenibilidad y CIB de BBVA, Javier Rodriguez Soler. - César Ortiz - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad y de Corporate & Investment Banking de BBVA, ha sido incluido en la lista inaugural de las "50 personas más innovadoras en finanzas", que elabora 'American Banker'.

El ranking reconoce el papel del directivo, único español en el listado, en la aceleración de la transformación y la agenda de innovación del banco.

La clasificación, publicada por primera vez en 2026, destaca a directivos del sector financiero global que están redefiniendo los servicios financieros mediante el liderazgo en transformación, experiencia de cliente, inteligencia artificial (IA), modernización operativa, analítica de datos y tecnologías emergentes.

El reconocimiento llega en un momento en el que BBVA está intensificando la incorporación de capacidades de IA en toda la organización y reforzando el desarrollo de soluciones digitales para clientes corporativos e institucionales.

'American Banker' subraya iniciativas como el despliegue de herramientas de IA generativa -entre ellas ChatGPT Enterprise y Gemini, disponibles para todos los empleados del grupo-, el desarrollo de soluciones basadas en IA para equipos de banca y riesgos, y la mejora continua de las plataformas digitales que soportan la banca transaccional, los mercados globales y la financiación sostenible.

"Es un honor formar parte de esta lista inaugural junto a líderes que están contribuyendo a definir el futuro de las finanzas", ha señalado Rodríguez Soler, que defiende que la próxima etapa de la banca estará marcada por las entidades capaces de combinar innovación, conocimiento y confianza para generar valor duradero para sus clientes.

Asimismo, aboga por un enfoque a largo plazo en financiación sostenible en sectores como la energía, las infraestructuras y la industria, donde vincula descarbonización, competitividad, resiliencia y acceso al capital.

Con sede en Houston, Rodríguez Soler fue anteriormente consejero delegado de BBVA en Estados Unidos y ha desempeñado un papel clave en el refuerzo de la franquicia internacional de banca mayorista y de la agenda de innovación de la entidad.