Air Europa inaugura hoy nuevas rutas a Oviedo y Sevilla y eleva a tres los vuelos diarios con Roma y Milán

Archivo - Avión de Air Europa. - AIR EUROPA - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Air Europa ha empezado a volar este lunes a Oviedo y Sevilla desde Madrid, mientras que también ha incrementado la operativa con Roma y Milán a partir de hoy, que aumentan hasta tres frecuencias diarias, según un comunicado.

En el caso de los dos nuevos destinos en España, la compañía aérea ha desplegado dos vuelos diarios a bordo de su flota de Boeing 737, con la que sumará más de 850 vuelos y 153.000 plazas por ruta.

Sumado al crecimiento de rutas en suelo italiano, Air Europa reforzará, además, su operativa en el país con nueva conexión a Bolonia, concretamente, en el mes de agosto.

En total, la compañía aérea ofrecerá casi 9,3 millones de asientos para los meses entre junio y septiembre, lo que supone un aumento de capacidad del 5,9% frente al mismo periodo del año anterior.

Bajo este escenario, Air Europa viene aplicando mejoras, tanto en tierra como a bordo, dentro de su plan Air Europa ON, destando una mejora significativa de la conectividad wifi vía satélite, nuevos amenities y una actualización de la carta de bebidas, entre otras muchas mejoras en la clase Business.