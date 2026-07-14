JPMorgan Chase ganó un 41% más en el segundo trimestre, hasta 18.565 millones

Archivo - Logo de JP Morgan Chase. - Julian Degler/dpa - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, registró un beneficio neto de 21.155 millones de dólares (18.565 millones de euros), lo que supone incrementar en un 41% el resultado anotado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, los ingresos de la entidad alcanzaron los 57.347 millones de dólares (50.326 millones de euros), un 28% más que hace doce meses. Los ingresos por intereses netos aumentaron un 47%, hasta los 25.511 millones de dólares (22.390 millones de euros), mientras que los ingresos en el margen de intereses sumaron 31.836 millones de dólares (28.000 millones de euros), un 10% más.

En concreto, los ingresos de las comisiones en banca de inversión crecieron en un 28% interanual, hasta los 3.208 millones de dólares (2.815 millones de euros), y las principales transacciones reportaron una facturación a la firma estadounidense de 9.007 millones de dólares (7.900 millones de euros), un 26% más.

En el acumulado semestral, el banco de Wall Street obtuvo un beneficio total de 37.649 millones de dólares (33.000 millones de euros), un 27% más, mientras que los ingresos del primer semestre del año se elevaron hasta los 107.183 millones de dólares (94.000 millones de euros), un 19% más.

De su lado, la partida destinada a provisionar el riesgo crediticio ascendió en el segundo trimestre a 2.515 millones de dólares (2.207 millones de euros), reduciéndose en un 12% respecto al anterior ejercicio.

El beneficio por acción (EPS) básico se situó en los 7,71 dólares (6,67 euros), frente a los 5,25 dólares (4,61 euros) registrados en el segundo trimestre de 2025, un 47% por encima.

El rendimiento sobre el capital (ROE) se elevó en un 6% respecto al año anterior, hasta el 24%, y la ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) fue del 14,1%, un punto porcentual por debajo.

BUEN ENTORNO ECONÓMICO, PERO CON RIESGOS LATENTES

El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimion, ha sostenido que los buenos resultados de la entidad estadounidense derivan de un "entorno particularmente favorable", gracias a la fuerte actividad del mercado, y a una "ejecución rigurosa, años de inversión constante y una gestión prudente del capital".

"La economía estadounidense ha demostrado una notable resiliencia este año, con una mayor inversión empresarial y creación de empleo. Esta fortaleza se ve respaldada por varios factores favorables, como la inversión de capital impulsada por la IA, los estímulos fiscales y las ventajas de una regulación más eficiente", ha sostenido el veterano consejero delegado.

No obstante, Dimion ha advertido de grandes riesgos latentes en la economía global como las tensiones geopolíticas y las guerras, la inflación persistente, los grandes déficits fiscales globales y los elevados precios de los activos. "No podemos predecir cómo evolucionarán finalmente estas fuerzas", ha aseverado.

"Pueden mantenerse manejables, pero también podrían causar importantes perturbaciones cuando se produzcan cambios o colisiones. Monitoreamos cuidadosamente estos riesgos y preparamos a la Firma para una amplia gama de escenarios a fin de garantizar que podamos brindar un servicio constante a nuestros clientes en cualquier entorno", ha añadido.