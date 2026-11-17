Junta general de accionsitas extraordinaria de Unicaja, celebrada el 17 de noviembre de 2026. - UNICAJA

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de accionistas de Unicaja ha votado a favor de renovar el mandato de Isidro Rubiales por otros tres años en la sesión extraordinaria que han mantenido este martes.

En total, han asistido a la junta, presentes o representados, 543 accionistas titulares de algo más de 2.240 millones de acciones del banco. Además de a Rubiales, también se ha renovado por otros tres años a las consejeras independientes Nuria Aliño e Inés Guzmán.

Tras conocerse el resultado de la votación, Rubiales ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada en el grupo Unicaja y en su gestión.

"En estos tres años hemos avanzado juntos, acometiendo un importante proceso de transformación. Ahora afronto de nuevo un mandato con la ilusión y con la responsabilidad de corresponder a la confianza depositada en mí", ha dicho el consejero delegado de Unicaja.

"Junto a todo el equipo seguiremos trabajando intensamente para alcanzar las metas que nos hemos fijado y para consolidar a Unicaja como un banco rentable, solvente, cercano al territorio, con el mejor servicio a sus clientes y capaz de crecer y generar valor de manera sostenida", ha proseguido.

Según ha explicado el presidente de la entidad, José Sevilla, la comisión de nombramientos del consejo de administración había propuesto la elección de Rubiales atendiendo a su desempeño durante el mandato, teniendo en cuenta la evolución "favorable" de los resultados, la rentabilidad, la eficiencia y la "gestión prudente de los riesgos".

Las únicas intervenciones durante la junta por parte de los accionistas han sido de los representantes sindicales, que han criticado al consejo por la situación laboral de la plantilla. De los que han intervenido, Cesica ha informado de su voto en contra de las reelecciones, mientras que Suma+T se ha abstenido y Comisiones Obreras ha votado a favor.

Tras las críticas recibidas, Rubiales ha afirmado que el banco "viene demostrando su voluntad y su compromiso inequívoco de mejorar las condiciones de la plantilla".

"Es verdad que hay ciertos temas que quedan pendientes en lo alto de la mesa, de aportaciones a planes de pensiones, del tema de las condiciones financieras de los productos de empleados", ha reconocido, aunque se ha comprometido a llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores.