Junts pide a la CNMV que no autorice la OPA al Sabadell si no llega al 50% del capital social

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, durante una reunión con el presidente de la Generalitat, a 2 de agosto de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Jasper Jacobs / Europa Press

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Junts ha afirmado que la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA al Banco Sabadell no debería autorizarse por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España si la operación no llega al 50% del capital social.

En un comunicado este jueves, el partido ha asegurado que estarán atentos al papel de ambos órganos reguladores, y ha reiterado su oposición a la operación por considerar que "perjudicaría al sistema bancario" catalán y a su economía, especialmente a las pymes.

Han añadido que advirtieron al Gobierno de que las condiciones que impuso al movimiento sobre el banco catalán "no eran suficientemente contundentes", algo que han constatado ahora, dicen, porque no ha conseguido que BBVA desistiera de la OPA.